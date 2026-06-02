Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Arsenal 'đứng ngồi không yên' với Saliba

  • Thứ ba, 2/6/2026 19:12 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Hậu vệ William Saliba của Arsenal có thể buộc phải phẫu thuật lưng ngay sau World Cup 2026 sắp tới vì tình trạng ngày càng trầm trọng.

Saliba có thể phải phẫu thuật chấn thương lưng sau World Cup 2026

Theo L'Equipe, ngôi sao 25 tuổi phải vật lộn với những cơn đau lưng dai dẳng suốt nhiều tuần qua, điều này đặt Arsenal vào tình thế "ngồi trên đống lửa". Bất chấp chấn thương, anh vẫn thi đấu trọn vẹn 120 phút trong trận chung kết Champions League hôm 30/5 vừa qua gặp Paris Saint-Germain.

Tuy nhiên, cái giá phải trả không hề rẻ khi tình trạng đau nhức được báo cáo là trở nên tồi tệ hơn sau trận cầu căng thẳng tại Budapest. Những đánh giá ban đầu dấy lên lo ngại rằng anh phải nghỉ thi đấu dài hạn và lỡ hẹn với kế hoạch của tuyển Pháp tại World Cup 2026.

Trong khi người đại diện của Saliba bày tỏ sự lo ngại sâu sắc, đội ngũ y tế của đội tuyển Pháp lại có cái nhìn lạc quan hơn. Kết quả kiểm tra y tế mới nhất mang lại tin vui tạm thời cho "Les Bleus", anh vẫn đủ điều kiện để tham dự giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, niềm vui của tuyển Pháp lại là nỗi lo của Arsenal. Ban lãnh đạo "Pháo thủ" hiểu rằng khó có thể trông cậy vào trung vệ đáng tin cậy này trong giai đoạn khởi tranh mùa giải mới.

Ca phẫu thuật cần thiết dự kiến được lên lịch ngay sau khi World Cup 2026 kết thúc. Điều này đồng nghĩa với việc nhà đương kim vô địch Premier League sẽ phải đối mặt với bài toán nhân sự hóc búa nơi hàng phòng ngự khi thiếu vắng trụ cột quan trọng nhất ở những vòng đấu mở màn mùa giải tiếp theo.

Dàn sao tuyển Pháp ngày hội quân Chiều ngày 30/5, đoạn clip ghi lại hình ảnh hội quân của các ngôi sao tuyển Pháp trước thềm World Cup 2026 nhận được rất nhiều sự chú ý trên các trang mạng xã hội

Tuyển Pháp nhận tin 'sét đánh' về Saliba

William Saliba đối mặt với nguy cơ phải ngồi ngoài nhiều tuần, khiến kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2026 của đội tuyển Pháp bị đảo lộn hoàn toàn.

25:1522 hôm qua

7 ngôi sao đến World Cup với nguy cơ chấn thương cao

Những ngôi sao quan trọng của các ứng viên vô địch như Brazil, Argentina, Pháp và Tây Ban Nha đang bước vào World Cup trong tình trạng thể lực chưa đảm bảo.

3 giờ trước

Ngôi sao người Pháp từ chối đá World Cup

Odsonne Edouard gây bất ngờ khi từ chối cơ hội dự World Cup 2026 cùng Haiti vì một lí do đặc biệt.

14 giờ trước

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Huy Trưởng

arsenal william saliba world cup arsenal william saliba world cup

    Đọc tiếp

    Dan ngoi sao vang mat o World Cup 2026 hinh anh

    Dàn ngôi sao vắng mặt ở World Cup 2026

    44 phút trước 19:14 2/6/2026

    0

    World Cup 2026 chứng kiến nhiều cú sốc khi hàng loạt ngôi sao nổi tiếng cùng đội tuyển của họ phải dừng bước ngay từ vòng loại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý