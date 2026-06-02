Arsenal 'đứng ngồi không yên' với Saliba

Hậu vệ William Saliba của Arsenal có thể buộc phải phẫu thuật lưng ngay sau World Cup 2026 sắp tới vì tình trạng ngày càng trầm trọng.

Saliba có thể phải phẫu thuật chấn thương lưng sau World Cup 2026

Theo L'Equipe , ngôi sao 25 tuổi phải vật lộn với những cơn đau lưng dai dẳng suốt nhiều tuần qua, điều này đặt Arsenal vào tình thế "ngồi trên đống lửa". Bất chấp chấn thương, anh vẫn thi đấu trọn vẹn 120 phút trong trận chung kết Champions League hôm 30/5 vừa qua gặp Paris Saint-Germain.

Tuy nhiên, cái giá phải trả không hề rẻ khi tình trạng đau nhức được báo cáo là trở nên tồi tệ hơn sau trận cầu căng thẳng tại Budapest. Những đánh giá ban đầu dấy lên lo ngại rằng anh phải nghỉ thi đấu dài hạn và lỡ hẹn với kế hoạch của tuyển Pháp tại World Cup 2026.

Trong khi người đại diện của Saliba bày tỏ sự lo ngại sâu sắc, đội ngũ y tế của đội tuyển Pháp lại có cái nhìn lạc quan hơn. Kết quả kiểm tra y tế mới nhất mang lại tin vui tạm thời cho "Les Bleus", anh vẫn đủ điều kiện để tham dự giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, niềm vui của tuyển Pháp lại là nỗi lo của Arsenal. Ban lãnh đạo "Pháo thủ" hiểu rằng khó có thể trông cậy vào trung vệ đáng tin cậy này trong giai đoạn khởi tranh mùa giải mới.

Ca phẫu thuật cần thiết dự kiến được lên lịch ngay sau khi World Cup 2026 kết thúc. Điều này đồng nghĩa với việc nhà đương kim vô địch Premier League sẽ phải đối mặt với bài toán nhân sự hóc búa nơi hàng phòng ngự khi thiếu vắng trụ cột quan trọng nhất ở những vòng đấu mở màn mùa giải tiếp theo.

