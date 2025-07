Arsenal đón tân binh giá 20 triệu euro

Theo The Athletic, Arsenal đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ trẻ Cristhian Mosquera của Valencia trong nỗ lực tăng cường chiều sâu cho hàng phòng ngự hè này.

Cristhian Mosquera là chữ ký đáng chờ đợi của Arsenal hè này.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùm cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định vụ chuyển nhượng hoàn tất chiều 14/7 (giờ Hà Nội). Nguồn tin khẳng định thêm rằng Arsenal tiêu tốn 20 triệu euro cho Mosquera. Cầu thủ sẽ kiểm tra y tế vào cuối tuần này.

Đội bóng thành London xem Mosquera là phương án lý tưởng để dự phòng cho bộ đôi trụ cột William Saliba và Gabriel, sau khi hụt thương vụ Dean Huijsen vào tay Real Madrid. Mosquera là mẫu hậu vệ đa năng mà HLV Arteta tìm kiếm, có thể đá lệch phải và cả hậu vệ cánh khi cần.

Mosquera ra sân tổng cộng 90 lần cho đội một Valencia, trong đó có 41 trận ở mùa giải qua. Anh cũng là gương mặt quen thuộc của các cấp độ trẻ Tây Ban Nha, với 10 lần khoác áo U21, gồm cả trận gặp U21 Anh tại vòng chung kết U21 Euro hè 2025.

Arsenal mua sắm rầm rộ sau 3 mùa liên tiếp về nhì tại Premier League. Họ hoàn tất các thương vụ Kepa Arrizabalaga và Martin Zubimendii. Arsenal cũng đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Christian Norgaard của Brentford và chân chạy cánh Noni Madueke từ Chelsea.

Chưa dừng lại ở đây, Arsenal còn dồn sức chiêu mộ một tiền đạo chất lượng. Họ quan tâm Viktor Gyokeres từ Sporting Lisbon, và cuộc thương thảo đang tiến triển cực kỳ thuận lợi. Đây là sự bổ sung cần thiết cho hàng công của đoàn quân HLV Mikel Arteta mùa giải 2025/26.