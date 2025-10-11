Arsenal bị phạt sau trận thua MU

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) phạt Arsenal vì vi phạm quy định nghiêm ngặt về phân bổ vé trong trận đấu với MU ở vòng 3 FA Cup hồi tháng 1/2025.

Arsenal làm trái quy đinh của FA về việc phân bổ vé cho CĐV MU.

Theo thông báo từ FA, Ban điều hành bóng đá chuyên nghiệp (PGB) xác định Arsenal không tuân thủ Điều 192 của quy định FA Cup 2024/25, vốn yêu cầu đội chủ nhà phải cung cấp tối đa 15% tổng số vé hoặc 9.000 chỗ ngồi cho CĐV đội khách.

Arsenal bị cáo buộc từ chối cấp đủ số vé cho CĐV MU, dẫn đến việc PGB quyết định phạt "Pháo thủ" 500.000 bảng. Khoản phạt này tạm hoãn thi hành, với điều kiện CLB phải cam kết tuân thủ quy định ở FA Cup mùa giải năm nay.

Nguồn tin từ ký giả Tim Stillman cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc chính quyền địa phương tại Bắc London không cho phép CĐV MU ngồi ở tầng trên sân Emirates, do lo ngại tình trạng đứng cổ vũ gây mất an toàn như các trận sân khách trước đó. Vì vậy, việc sắp xếp 9.000 khán giả đội khách ở tầng dưới khiến nguy cơ xô xát giữa hai nhóm CĐV tăng cao, buộc Arsenal phải giới hạn lượng vé bán ra.

Trận đấu diễn ra ngày 12/1/2025 khép lại với chiến thắng 5-3 trên chấm luân lưu cho MU, sau khi hòa 1-1 trong 90 phút. Tuy nhiên, hình ảnh hàng ghế trống trên khán đài Emirates khi ấy từng khiến người hâm mộ đặt câu hỏi và nay, mọi chuyện đã sáng tỏ.

Án phạt của FA được xem như lời cảnh báo nghiêm khắc cho các CLB Premier League về việc tuân thủ chặt chẽ quy định an ninh và phân bổ vé cho CĐV đội khách tại các giải đấu thuộc hệ thống FA.