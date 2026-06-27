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Thể thao World Cup 2026

Argentina hưởng lợi từ nhánh đấu dễ ở World Cup 2026?

  • Thứ bảy, 27/6/2026 21:26 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Argentina đứng trước cơ hội tiến sâu tại World Cup 2026 khi liên tiếp gặp những đối thủ bị đánh giá thấp, tạo nên nhiều tranh cãi về sự thuận lợi trên hành trình bảo vệ ngôi vương.

Argentina đang có nhánh đấu thuận lợi trên đường bảo vệ ngôi vương World Cup. Ảnh: Reuters.

Sau khi giành vé vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng, tuyển Argentina được cho là đang sở hữu một trong những nhánh đấu dễ thở nhất tại World Cup 2026. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni lần lượt đối đầu Jordan ở lượt cuối vòng bảng, sau đó chạm trán Cape Verde tại vòng 1/16.

Jordan hiện đứng thứ 72 trên bảng xếp hạng FIFA, chỉ xếp trên Curacao, New Zealand và Haiti trong số các đội góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong khi đó, Cape Verde đứng hạng 64 FIFA và là đội có thứ hạng thấp nhất trong 32 đội còn lại sau vòng bảng.

Cape Verde tạo nên bất ngờ khi giành quyền đi tiếp mà không thắng trận nào. Đại diện châu Phi hòa Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia để vượt qua vòng bảng với vị trí nhì bảng H, qua đó trở thành hiện tượng thú vị của giải đấu.

Điều đó đồng nghĩa Argentina tránh được cuộc đối đầu nhiều rủi ro với Uruguay, đội từng được đánh giá là ứng viên sáng giá cho suất đi tiếp của bảng H. Thay vào đó, nhà đương kim vô địch chỉ phải gặp đối thủ có thứ hạng FIFA thấp hơn đáng kể.

Argentina anh 1

Nhánh đấu được cho là dễ dàng cho nhà đương kim vô địch.

Không dừng lại ở đó, nếu vượt qua Cape Verde, Messi cùng các đồng đội nhiều khả năng gặp Ai Cập hoặc Australia tại vòng 1/8. Cả hai đều bị đánh giá thấp hơn Argentina về chất lượng đội hình, kinh nghiệm cũng như đẳng cấp.

Viễn cảnh này nhanh chóng tạo nên nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng Argentina đang được "mở đường" tới những vòng đấu cuối khi liên tiếp gặp các đối thủ dưới cơ.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng đây đơn thuần là hệ quả từ những bất ngờ của vòng bảng, đặc biệt là việc Uruguay gây thất vọng còn Cape Verde viết nên câu chuyện cổ tích.

Dù tranh cãi theo hướng nào, Argentina vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ trên sân. Chỉ cần một cú sảy chân trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Cape Verde, mọi lợi thế về nhánh đấu hoàn toàn có thể trở thành vô nghĩa.

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Đào Trần

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