Apple vẫn là 'vua' tablet

Apple tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị phần tablet cả năm 2025, song thị trường có thể gặp nhiều áp lực trong năm tiếp theo.

iPad Air M3. Ảnh: The Verge.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Omdia, Apple tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu thị phần tablet năm 2025 trong bối cảnh thị trường phục hồi.

Năm 2025, doanh số tablet toàn cầu đạt 162 triệu chiếc, tăng 9,8% so với năm ngoái. Theo Omdia, đà tăng trưởng mạnh nhất diễn ra vào mùa nghỉ lễ (quý IV/2025), khi doanh số đạt gần 44 triệu chiếc, tăng 9,8% so với quý IV/2024.

Apple là một trong những yếu tố đóng góp lớn vào thị trường. Dữ liệu từ Omdia cho thấy doanh số iPad quý IV/2025 đạt 19,6 triệu chiếc, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số được thúc đẩy bởi nhu cầu cao với dòng iPad thế hệ 11 và iPad Pro M5.

Kết quả quý IV/2025 giúp Apple tăng thị phần lên 44,9%, vượt xa những đối thủ khác trong quý cuối năm. Các vị trí tiếp theo thuộc về Samsung (thị phần 14,7%), Lenovo (8,8%), Huawei (6,9%) và Xiaomi (6,4%), những hãng còn lại chiếm tổng cộng 18,3% thị trường.

Báo cáo từ Omdia cũng nhấn mạnh thay đổi trong thị trường tablet những năm tiếp theo, các hãng có thể chú trọng hơn vào hệ sinh thái và những tính năng AI tạo sinh.

Cụ thể, các thương hiệu sẽ định vị tablet là trung tâm của hệ sinh thái sản phẩm, bao gồm tính năng đồng bộ dữ liệu giữa nhiều hệ điều hành và tập trung mở rộng trải nghiệm AI.

"Những ví dụ gần đây gồm Qira của Lenovo, nền tảng hoạt động trên cả Windows và Android để mang đến trải nghiệm người dùng liền mạch hơn, tối ưu các trợ lý AI.

Ngoài ra, sự hợp tác giữa Apple và Google để sử dụng Gemini cho các tính năng Apple Intelligence là bước tiến tích cực cho hệ sinh thái AI tạo sinh trên toàn bộ danh mục thiết bị, bao gồm iPad", bài viết của Omdia nhận định.

Doanh số và thị phần các hãng tablet trong quý IV/2025. Ảnh: Omdia.

Mức tăng trưởng thị trường tablet có sự khác biệt giữa các khu vực. Dữ liệu ghi nhận khu vực Trung và Đông Âu có tốc độ tăng trưởng cao nhất, tiếp theo là châu Á - Thái Bình Dương. Các khu vực đều ghi nhận tăng trưởng 2 chữ số trừ Bắc Mỹ, nơi sự sụt giảm được bù đắp bởi các chương trình giảm giá mùa lễ cuối năm.

Năm 2026, thị trường tablet được dự báo gặp nhiều khó khăn do tình trạng khan hiếm bộ nhớ, đẩy giá linh kiện lên cao.

"Các hãng sẽ phải cân bằng cẩn thận giữa khả năng cạnh tranh và lợi nhuận khi sự gián đoạn bộ nhớ ngày càng nghiêm trọng, đe dọa nguồn cung và giá linh kiện.

Chiến lược tăng trưởng có thể được các hãng chọn lọc kỹ hơn, tập trung nâng cấp các model chủ lực tại những thị trường phát triển, cùng nhu cầu trang bị giáo dục cho trường công tại một số khu vực mới nổi", nhà phân tích Himani Mukka từ Omdia nhận định.