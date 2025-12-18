Bước tiến mới của Apple

Apple đang tiến thêm một bước trong chiến lược mở rộng chuỗi cung ứng tại Ấn Độ, khi bắt đầu đàm phán với các nhà sản xuất chip trong nước để đóng gói một số linh kiện cho iPhone.

Một số dòng chip của Apple sẽ được đóng gói tại Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Theo Economic Times, nhà sản xuất iPhone hiện ở giai đoạn đàm phán ban đầu với các đối tác sản xuất chip tại Ấn Độ. Nếu kế hoạch này được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên Apple xem xét việc lắp ráp và đóng gói một số dòng chip của iPhone ngay tại quốc gia Nam Á này, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào trung tâm sản xuất truyền thống.

Báo cáo của Economic Times cho biết hiện vẫn chưa rõ loại chip sẽ được lắp ráp và đóng gói tại Ấn Độ. Tuy nhiên, các nguồn tin nhận định nhiều khả năng đó là các vi xử lý liên quan đến kết nối màn hình. Hoạt động này dự kiến diễn ra tại nhà máy ở Sanand, nơi đang được phát triển thành một trung tâm mới cho ngành công nghiệp bán dẫn.

Bước đầu, Apple đã có các cuộc trao đổi với CG Semi, công ty thuộc sở hữu của Murugappa Group. Doanh nghiệp này đang xây dựng một cơ sở lắp ráp và kiểm thử bán dẫn theo mô hình OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) tại Sanand. Đây là mô hình phổ biến trong ngành bán dẫn, chuyên đảm nhiệm khâu lắp ráp, đóng gói và kiểm tra chip sau khi sản xuất.

Hiện tại, Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập thông tin. Apple và CG Semi cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức trước yêu cầu bình luận. Trong khi đó, công ty của Ấn Độ nói với Economic Times rằng công ty không bình luận về các đồn đoán trên thị trường hay các cuộc thảo luận với khách hàng cụ thể.

“Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin phù hợp khi có điều gì đó cụ thể được phép công bố”, đại diện CG Semi cho biết.

Động thái đàm phán tại Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh Apple đang đẩy nhanh kế hoạch đa dạng hóa chuỗi cung ứng, nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Theo Reuters, vào tháng 4, Táo khuyết đặt mục tiêu sản xuất phần lớn số iPhone bán ra tại Mỹ ở các nhà máy ở Ấn Độ vào cuối năm 2026.

Chính quyền Mỹ đã áp thuế nhập khẩu 26% đối với hàng hóa từ Ấn Độ, mức thấp hơn đáng kể so với mức thuế hơn 100% từng áp dụng với hàng hóa Trung Quốc vào cùng thời điểm. Sau đó, Washington đã tạm dừng phần lớn các mức thuế trong vòng 3 tháng, ngoại trừ thuế áp dụng với hàng hóa Trung Quốc.

Trong bối cảnh đó, việc Apple cân nhắc lắp ráp và đóng gói chip tại Ấn Độ là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt hơn, đồng thời tận dụng lợi thế sản xuất ngày càng vững vàng của quốc gia này.