Apple, Samsung thắng lớn

Thị trường smartphone chấm dứt hơn 2 năm tăng trưởng liên tiếp. Apple và Samsung là 2 công ty duy nhất trong top 5 vẫn tăng trưởng dương.

Thị trường smartphone toàn cầu giảm 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý I/2026, chấm dứt chuỗi tăng trưởng liên tiếp 2,5 năm, theo báo cáo mới nhất của IDC. Nguyên nhân chính là khủng hoảng chip nhớ đang buộc hầu hết hãng phải tăng giá bán lẻ, kéo nhu cầu đi xuống mạnh ở các thị trường nhạy cảm về giá. Trong khi đó, Apple và Samsung lại ít bị tác động nhờ biên lợi nhuận cao.

"Thị trường smartphone đang bước vào một trong những giai đoạn thách thức nhất, bị thúc đẩy bởi tình trạng thiếu hụt chip nhớ nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến cả lượng xuất xưởng lẫn nhu cầu. Mức giảm 4% hiện tại chỉ là mẫu nhỏ về những gì sẽ đến khi tình trạng chip nhớ tiếp tục xấu đi", IDC cảnh báo trong báo cáo.

Tại các thị trường mới nổi, giá smartphone đã tăng 40-50% do nhiều công ty chuyển chi phí chip nhớ sang người tiêu dùng, tạo ra cú sốc nhu cầu đáng kể. Phần lớn thương hiệu Android phổ thông vận hành với biên lợi nhuận mỏng, không có nhiều dư địa để hấp thụ chi phí tăng thêm.

Trong bối cảnh đó, Apple và Samsung nổi lên như 2 ông lớn duy nhất trong top 5 vẫn ghi nhận mức tăng trưởng dương. Samsung tăng 3,6% nhờ nhu cầu ổn định ở dòng flagship. Apple tăng 3,3% với chiến lược giữ nguyên giá bán iPhone 17, tận dụng biên lợi nhuận cao của dòng máy này để hấp thụ chi phí chip nhớ tăng thêm mà không chuyển sang người dùng.

Tuy nhiên, lợi thế của Samsung so với Apple có thể thu hẹp nhanh. Ngày 14/4, Samsung thông báo tăng giá một số dòng máy gồm Galaxy Z Flip7, Galaxy S25 Edge và Galaxy S25 FE, cùng hầu hết máy tính bảng Galaxy đang bán. Với các thiết bị cao cấp, Samsung không tăng giá khởi điểm nhưng nâng giá các phiên bản bộ nhớ lớn hơn thêm 40- 80 USD .

Nếu Apple tiếp tục giữ nguyên giá trong khi Samsung và các đối thủ tăng giá, iPhone có thể trở thành lựa chọn cạnh tranh hơn tại nhiều thị trường.

Một báo cáo phân tích riêng biệt công bố cùng ngày cho rằng Apple đang chủ động hy sinh một phần biên lợi nhuận để ưu tiên tăng trưởng thị phần, tận dụng thời điểm nhiều đối thủ Android đang gặp khó khăn. Đây là chiến lược bất thường với Apple, vốn nổi tiếng là công ty bảo vệ biên lợi nhuận rất chặt.

IDC dự báo tình hình sẽ tiếp tục xấu đi trong quý II/2026 khi giá chip nhớ được dự báo tăng thêm 30% so với quý I. Các hãng tập trung vào phân khúc giá thấp với biên lợi nhuận mỏng sẽ chịu áp lực nặng nhất, trong khi Apple và Samsung tiếp tục củng cố vị thế ở phân khúc cao cấp.