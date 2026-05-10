Apple trở về với đối tác cũ

Nhờ chính phủ Mỹ khuyến khích, Apple và Intel được cho đã đạt thỏa thuận sản xuất chip cho một số thiết bị.

Apple và Intel lại hợp tác sau nhiều năm. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin từ WSJ, Apple và Intel đã đạt thỏa thuận sơ bộ để sản xuất một số chip xử lý. Các cuộc đàm phán diễn ra hơn một năm trước khi đạt thỏa thuận chính thức cách đây vài tháng.

Chưa rõ Intel sẽ sản xuất chip cho sản phẩm nào của Apple. Intel có 2 mảng kinh doanh chính, gồm thiết kế và sản xuất chip (sử dụng trong nội bộ và đơn hàng bên ngoài). Cả 2 mảng hoạt động không mấy hiệu quả trước khi Lip-Bu Tan tiếp quản vị trí CEO.

Năm ngoái, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt thỏa thuận chuyển đổi gần 9 tỷ USD trợ cấp liên bang sang cổ phiếu Intel, tương đương 10%. Theo WSJ, thỏa thuận này đóng vai trò quan trọng để đưa Apple lên bàn đàm phán.

Cụ thể, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã nhiều lần gặp các lãnh đạo Apple, trong đó có CEO Tim Cook, để khuyến khích hợp tác với Intel. Ngoài Táo khuyết, hãng chip này còn hợp tác với SpaceX và Nvidia.

Trong 10 năm qua, Intel tụt hậu đáng kể so với các đối thủ như TSMC và Samsung. Khi Lip-Bu Tan giữ chức CEO vào tháng 3/2025, ông nhanh chóng tạo thiện cảm với Tổng thống Trump. Cổ phiếu Intel tăng mạnh sau khi nhận đầu tư từ chính phủ Mỹ.

Tan cũng tái cấu trúc đội ngũ lãnh đạo Intel trong những tháng gần đây, bao gồm chiêu mộ Wei-Jen Lo, cựu CEO TSMC, động thái dẫn đến vụ kiện từ hãng chip Đài Loan.

CEO Intel cũng sa thải lãnh đạo mảng sản phẩm, tuyển dụng nhiều giám đốc mới để phụ trách bộ phận chip cho trung tâm dữ liệu và điện toán. Ông còn đầu tư mạnh tay vào 14A, quy trình sản xuất tiên tiến nhất của Intel.

Nguồn tin cho biết đích thân Tổng thống Trump đã "giới thiệu" Intel cho CEO Tim Cook trong một cuộc họp tại Nhà Trắng, mong muốn 2 bên cùng hợp tác.

"Tôi thích Intel", ông Trump nhấn mạnh hồi tháng 1. Tổng thống cho biết chính phủ Mỹ kiếm được "hàng chục tỷ USD" từ thương vụ đầu tư. Sự hậu thuẫn từ chính phủ cũng thu hút nhiều công ty hợp tác cùng Intel.

Nvidia, công ty sản xuất chip lớn nhất thế giới, đầu tư 5 tỷ USD cho Intel vào tháng 9/2025. Hai bên cũng công bố mối quan hệ đối tác, trong đó Intel phụ trách xây dựng bộ xử lý cho trung tâm dữ liệu.

Vào tháng 4, tỷ phú Elon Musk cho biết Intel sẽ xây dựng nhà máy tại Texas. Là một phần của dự án Terafab, nhà máy dự kiến sản xuất chip xử lý cho Tesla, xAI và SpaceX.

CEO Intel Lip-Bu Tan. Ảnh: Reuters.

Dù tự thiết kế chip, Apple vẫn phụ thuộc vào TSMC để sản xuất chip cho iPhone, iPad, Mac và một số thiết bị. Trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung, công ty chịu áp lực tìm kiếm thêm đối tác.

Trong 2 buổi báo cáo tài chính gần nhất của Apple, Cook cho biết thiếu hụt chip tiên tiến là nguyên nhân khiến công ty không thể đáp ứng nhu cầu khách hàng cho iPhone. Những hạn chế dự kiến tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng đến một số dòng máy tính.

"Chúng tôi cho rằng trước mắt, Mac mini và Mac Studio có thể mất vài tháng để cân bằng mức cung cầu", Cook cho biết. Ngay sau tuyên bố này, Apple loại bỏ phiên bản SSD thấp nhất của Mac mini M4, đẩy giá khởi điểm sản phẩm cao hơn.

Apple từng hợp tác với Intel để sản xuất CPU máy tính từ năm 2006. Đến 2020, hãng chuyển sang dùng chip tự thiết kế, sản xuất bởi TSMC.