Tin buồn với người chờ mua iPhone 18 năm nay

Thêm nguồn tin xác nhận iPhone 18 bản tiêu chuẩn sẽ không ra mắt năm nay, thay vào đó chỉ có iPhone 18 Pro và iPhone màn hình gập.

Các mẫu iPhone 17 Pro được trưng bày tại cửa hàng Apple. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin từ Nikkei, Apple đang ưu tiên sản xuất và giới thiệu 3 mẫu iPhone cao cấp trong năm 2026, đồng thời hoãn lịch trình ra mắt dòng iPhone tiêu chuẩn. Lý do đến từ chiến lược marketing thay đổi và khó khăn chuỗi cung ứng.

Nguồn tin thân cận cho biết Apple sẽ tập trung ra mắt iPhone màn hình gập, cùng 2 mẫu iPhone Pro với camera, màn hình cao cấp hơn trong nửa cuối năm. Riêng iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến trình làng vào nửa đầu 2027.

Động thái này nhằm tối ưu nguồn lực, tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận từ các model cao cấp, trong bối cảnh giá chip nhớ và nhiều vật liệu tăng cao.

Tin đồn cho biết sự thay đổi cũng giúp Apple tập trung hơn cho iPhone màn hình gập, giảm thiểu sự cố trong quá trình sản xuất hàng loạt. Thiết bị sử dụng các kỹ thuật công nghiệp phức tạp và vật liệu mới, đòi hỏi nhiều thời gian để đạt chất lượng sản xuất theo yêu cầu.

Đây không phải lần đầu xuất hiện tin đồn về việc Apple chia lịch trình ra mắt iPhone thành 2 đợt. Theo nguồn tin trong chuỗi cung ứng, động thái này giúp công ty quản lý nguồn lực, lập chiến lược marketing rõ ràng và hiệu quả hơn.

"Sự mượt mà trong chuỗi cung ứng là thách thức lớn năm nay. Ngoài ra, việc thay đổi chiến lược marketing cũng góp phần dẫn đến quyết định của Apple", giám đốc một công ty cung ứng cho Táo khuyết, chia sẻ với Nikkei.

Apple được cho đang phát triển ít nhất 5 mẫu iPhone mới, bao gồm bản kế nhiệm của iPhone Air, bên cạnh iPhone 18 tiêu chuẩn và 3 mẫu iPhone cao cấp. Hiện chưa rõ thời điểm ra mắt cụ thể của iPhone Air thế hệ 2, song tin đồn cho biết sẽ không phải năm nay.

Trước đó, MacRumors nhận định nguyên nhân của sự thay đổi đến từ dải sản phẩm của Apple đang ngày càng chật chội. Tính đến cuối năm 2026, danh mục sản phẩm có thể bao gồm ít nhất 8 mẫu iPhone khác nhau.

Việc ra mắt tất cả cùng lúc sẽ khiến các sản phẩm tự cạnh tranh lẫn nhau và giảm hiệu suất bán hàng. Thay vào đó, lịch trình ra mắt giãn cách giúp tăng khả năng nhận diện, kéo dài vòng đời bán hàng, tránh việc doanh số chỉ tập trung vào một thời điểm trong năm.

Ngoài ra, các nhà phân tích chuỗi cung ứng chỉ ra rằng việc giãn cách lịch ra mắt mang đến lợi ích về mặt sản xuất và hậu cần.

iPhone 17 bản tiêu chuẩn. Ảnh: The Verge.

Chuỗi cung ứng công nghệ, đặc biệt là điện tử tiêu dùng, đang đối mặt áp lực lớn do tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip nhớ và những vật liệu khác. Một số hãng smartphone Trung Quốc như Xiaomi, Oppo, Vivo hay Transsion đã hạ dự báo sản lượng năm nay.

Là một trong những công ty giá trị nhất thế giới, song Apple vẫn đối mặt khó khăn nguồn cung khi một số nhà cung cấp chuyển nguồn lực sang phục vụ các công ty AI như Nvidia, Google và Amazon.

Trong buổi báo cáo tài chính vừa tổ chức cuối tháng 1, Apple cảnh báo hạn chế nguồn cung có thể tác động lớn đến lợi nhuận quý I.

Theo Nikkei, hãng chuẩn bị tổ chức cuộc họp thường kỳ với các nhà cung cấp tại Cupertino, California. Lần này, sự kiện được mở rộng cho nhiều nhà sản xuất linh kiện, vật liệu so với trước đây, nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng hoạt động liên tục trong năm.

Smartphone không phải thị trường duy nhất chịu ảnh hưởng. Nhiều nhà sản xuất máy tính cá nhân (PC) phải thiết kế lại sản phẩm hoặc điều chỉnh danh mục để tối ưu nguồn chip nhớ hạn chế, quản lý chi phí tốt hơn. Một số hãng di động Trung Quốc đã hủy kế hoạch ra mắt vài smartphone giá rẻ do chi phí cao và nguồn cung hạn chế.