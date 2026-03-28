Apple có thể lần đầu làm điều này

Apple dự kiến mở cửa Siri cho ứng dụng AI bên thứ ba, người dùng có thể chọn mô hình ưa thích để truy cập từ trợ lý ảo.

Giao diện khi kích hoạt Siri trên iPhone. Ảnh: Bloomberg.

Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, Apple có kế hoạch mở rộng trợ lý Siri cho các mô hình AI bên thứ ba, nhằm đưa iPhone trở thành nền tảng AI rộng hơn.

"Công ty đang chuẩn bị kế hoạch như một phần trong bản nâng cấp Siri cho iOS 27 sắp tới. Trợ lý này hiện có thể gọi ChatGPT thông qua thỏa thuận với OpenAI, nhưng Apple sẽ cho phép các dịch vụ cạnh tranh làm điều tương tự", Gurman cho biết.

Những thay đổi được kỳ vọng giúp Apple bắt kịp đối thủ trong lĩnh vực AI. Phiên bản mới của Siri, trợ lý ra mắt lần đầu cách đây 15 năm, là trọng tâm của kế hoạch.

"Mở cửa" Siri

Theo Gurman, Apple đang phát triển công cụ mới, cho phép cài đặt chatbot AI thông qua App Store và tích hợp lên Siri. Các chatbot cũng sẽ hoạt động với ứng dụng Siri độc lập và những tính năng khác trong nền tảng Apple Intelligence.

Ví dụ, nếu cài đặt Google Gemini hoặc Claude lên iPhone, người dùng có thể yêu cầu Siri truy vấn từ các mô hình tương ứng. Cách hoạt động tương tự việc tích hợp ChatGPT lên Siri hiện tại.

Gurman cho rằng giải pháp này có thể giúp Apple kiếm được nhiều tiền hơn từ phí giao dịch mua gói AI thông qua App Store.

Thay đổi này tách biệt với việc Apple hợp tác với Google để phát triển Siri dựa trên mô hình Gemini. Cụ thể, thỏa thuận chủ yếu xoay quanh công nghệ nền tảng để Siri hoạt động, trong khi hệ thống mở rộng cho phép kích hoạt trực tiếp Gemini thông qua Siri.

Biểu tượng Siri trên iPhone. Ảnh: Bloomberg.

Người dùng có thể bật hoặc tắt dịch vụ mà họ muốn tích hợp vào Siri, thông qua mục cài đặt trong iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27.

"Tiện ích mở rộng cho phép tác tử (agent) từ các ứng dụng hoạt động với Siri, ứng dụng Siri và những tính năng khác trên thiết bị", theo thông báo trong bản thử nghiệm các hệ điều hành sắp ra mắt. Người dùng sẽ được chuyển sang App Store để tải ứng dụng AI mong muốn.

Apple dự kiến công bố phần mềm mới tại hội nghị lập trình viên WWDC 2026 diễn ra ngày 8/6. Do còn hơn 2 tháng, các tính năng vẫn có thể thay đổi. Trên website chính thức, Táo khuyết hứa hẹn sẽ mang đến thông tin về "những cải tiến xoay quanh AI" tại sự kiện.

ChatGPT không còn độc quyền

Theo Bloomberg, động thái này sẽ loại bỏ vị thế độc quyền của ChatGPT trên iOS. Ngay từ đầu, đã xuất hiện những tranh luận về việc liệu OpenAI có phải đối tác phù hợp hay không.

Cụ thể, Giám đốc AI John Giannandrea đặt câu hỏi về khả năng tồn tại lâu dài của OpenAI, riêng ông ủng hộ thỏa thuận với Google.

Trước khi chọn ChatGPT làm đối tác ban đầu cho Apple Intelligence, Apple được cho đã thử nghiệm nội bộ nhiều chatbot. Sau thời gian đàm phán, công ty quyết định sử dụng giải pháp từ OpenAI do đây là "lựa chọn tốt nhất" thời điểm đó.

Nếu chuyển sang chiến lược mới, Apple có thể tận dụng các dịch vụ AI bên thứ ba một cách nhanh chóng hơn, đồng thời mở rộng tích hợp AI xuyên suốt hệ điều hành mà không cần đàm phán kinh doanh căng thẳng.

Hiện tại, người dùng có thể yêu cầu Siri chuyển truy vấn sang ChatGPT bằng cách yêu cầu trực tiếp. Trên hệ thống mới, người dùng có thể chỉ định dịch vụ AI được sử dụng cho từng truy vấn.

Sam Altman, CEO OpenAI (trái) và Eddy Cue, Phó chủ tịch cấp cao mảng Dịch vụ tại Apple. Ảnh: Bloomberg.

Các nền tảng AI lớn khác cũng phát hành ứng dụng trên iOS, gồm Perplexity, Alexa, Meta AI, Grok và Copilot. Tuy nhiên, chưa rõ Apple sẽ cho phép mọi ứng dụng AI tích hợp lên Siri hoặc cần có quy trình phê duyệt cụ thể.

Trong quá trình phát triển Apple Intelligence, công ty hình dung Siri có thể kết nối với nhiều dịch vụ AI, đồng thời nêu ý tưởng về chatbot cho những công việc chuyên biệt.

"Theo cách tiếp cận mới, Apple có thể mở rộng doanh thu mảng dịch vụ bằng cách thu phí giao dịch từ các gói thuê bao AI mà họ sẽ quảng bá.

Trên thiết bị iPhone hay iPad, Apple đang kiếm tiền từ ChatGPT bằng hệ thống thanh toán App Store khi khách hàng đăng ký các gói cao cấp hơn", cây viết từ Bloomberg nhấn mạnh.

Mở rộng Siri là một trong nhiều giải pháp AI đang được Apple cân nhắc. Dựa trên tin đồn, Táo khuyết đang phát triển ứng dụng riêng và giao diện mới cho Siri. Công ty dự kiến hợp nhất Siri với tính năng tìm kiếm Spotlight, thêm các nút tắt như "Hỏi Siri" và "Viết bằng Siri".