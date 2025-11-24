Apple chưa thay thế Tim Cook

Tin đồn về việc CEO Tim Cook sớm rời ghế tiếp tục gây tranh cãi khi có nguồn tin cho rằng chưa có dấu hiệu nội bộ cho thấy quá trình chuyển giao sắp diễn ra.

Apple có thể chưa sớm thay thế CEO Tim Cook. Ảnh: Bloomberg.

Thông tin về khả năng CEO Tim Cook sớm rời vị trí điều hành đang gây chú ý sau khi Financial Times cho biết quá trình chuẩn bị kế nhiệm tại Táo khuyết đang được đẩy mạnh và thậm chí có thể diễn ra sớm nhất vào mùa xuân năm tới. Tuy nhiên, một nguồn tin khác cho rằng nhận định này chưa phản ánh đúng tình hình.

Trong bản tin Power On mới nhất, tác giả Mark Gurman của Bloomberg cho rằng những gì Financial Times đưa ra có thể “hoàn toàn sai và chưa đến thời điểm”. Theo đó, ông không thấy dấu hiệu nội bộ tại Apple cho thấy Cook đang chuẩn bị từ chức.

Tim Cook đảm nhiệm vị trí CEO từ năm 2011, kế nhiệm Steve Jobs. Dưới sự lãnh đạo của ông, Apple tăng trưởng mạnh mẽ, từ mức định giá khoảng 350 tỷ USD lên hơn 4.000 tỷ USD . Gurman nhận định với thành tích này, Cook đã chiếm được quyền tự quyết định tương lai của mình. Ngoại trừ trường hợp có biến động lớn, ông khó bị buộc rời vị trí.

Dù vậy, Gurman cũng thừa nhận báo cáo của Financial Times không thể xem nhẹ bởi đây là tờ báo uy tín và hiếm khi đưa tin sai nếu không có mức độ tự tin nhất định.

Một số suy đoán trên mạng cho rằng đây có thể là “quả bóng thăm dò”, ám chỉ Apple cố ý để lộ thông tin nhằm kiểm tra phản ứng thị trường. Tuy nhiên, Gurman bác bỏ khả năng này, khẳng định ông không thấy bằng chứng nào ủng hộ giả thuyết Apple chủ động tung tin.

Dù chưa có dấu hiệu chuyển giao trong tương lai gần, câu hỏi ai sẽ kế nhiệm Cook vẫn được quan tâm. Theo Bloomberg, John Ternus, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng nhiều khả năng là người được lựa chọn khi thời điểm đến. Tuy nhiên, Gurman cũng nhấn mạnh rằng quá trình kể trên khó xảy ra trong tương lai gần.

Sau khi Jeff Williams bất ngờ thông báo rời Apple vào cuối năm nay, sự chú ý nội bộ lẫn giới quan sát nhanh chóng dồn về John Ternus.

Một số nguồn tin cho rằng John Ternus có thể là CEO tiếp theo của Apple. Ảnh: Bloomberg.

Việc bộ phận truyền thông Apple đẩy mạnh thông tin dành cho Ternus là tín hiệu cho thấy công ty đang chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao lãnh đạo. Với nền tảng kỹ thuật sâu và kinh nghiệm quản lý toàn bộ danh mục phần cứng, ông được đánh giá là lựa chọn phù hợp khi Apple bước vào chu kỳ đầu tư mới, gồm AI và các công nghệ thực tế ảo.

Ở tuổi 50, Ternus cũng nằm trong nhóm nhân sự có thể gắn bó dài hạn với vai trò CEO, tương tự độ tuổi của Cook khi tiếp quản Apple vào năm 2011.