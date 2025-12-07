Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, suy yếu dần

  • Chủ nhật, 7/12/2025 22:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Hiện trạng áp thấp nhiệt đới: Hồi 19 giờ ngày 7/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 122,4 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (trong 24 đến 48 giờ tới)

Cảnh báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (từ 48 đến 72 giờ tới): Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới

Gió mạnh, sóng lớn

Trên biển: Từ sáng ngày 08/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m. Biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo mưa lớn diện rộng tại các tỉnh Nam Trung Bộ

Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm, có thể tan ngay trên biển nhưng vẫn gây lo ngại vì có thể kết hợp với không khí lạnh gây mưa lớn diện rộng cho khu vực Nam Trung Bộ - nơi vừa hứng chịu mưa lũ lịch sử.

PV/VOV.VN

