Đánh mẹ gãy tay đêm mùng 3 Tết, thanh niên bị công an mời làm việc

  • Thứ sáu, 27/2/2026 10:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nam thanh niên đánh mẹ gãy tay gây phẫn nộ dư luận đã bị Công an xã Nghĩa Khánh mời lên làm việc, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 27/2, theo tin từ Công an xã Nghĩa Khánh (Nghệ An), đơn vị đã mời nam thanh niên đánh mẹ gãy tay hôm mùng 3 Tết lên làm việc. Đồng thời, cơ quan chức năng đã quyết định trưng cầu giám định thương tích đối với người mẹ. Sau khi có kết quả giám định, Cơ quan Công an sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ bà bị con trai đánh gãy tay.

Trước đó, Báo điện tử VTC News đã đưa tin, tối mùng 3 Tết, tại xã Nghĩa Khánh (tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ việc đau lòng khi nam thanh niên đánh đập chị gái, đánh gãy tay mẹ ruột.

Theo thông tin từ đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, sự việc xảy ra vào tối mùng 3 Tết tại một gia đình trên địa bàn xã Nghĩa Khánh.

Hình ảnh nam thanh niên đánh chị gái, đánh gãy tay mẹ ruột đêm mùng 3 Tết gây phẫn nộ dư luận.

Nội dung video ghi lại cảnh nam thanh niên lớn tiếng cãi vã, sau đó dùng gậy, dao lao vào đánh chị gái ngay trong nhà. Khi người mẹ già can ngăn, người này tiếp tục đánh khiến bà bị thương nặng ở tay.

Đáng chú ý, người này còn lấy một con dao ra đe dọa, sau đó đập phá thiết bị ghi hình đoạn cuối clip.

Vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng bởi xảy ra trong những ngày đầu năm mới – thời điểm các gia đình quây quần, sum họp. Sau khi bị hành hung, người mẹ được đưa đi cấp cứu, qua thăm khám xác định bị gãy tay.

Đoạn video sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ phẫn nộ trước hành vi bạo lực, mất nhân tính của nam thanh niên với mẹ và chị gái.

Trần Lộc/VTC News

