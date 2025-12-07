Tin mới nhất áp thấp nhiệt đới và dự báo thời điểm đi vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin mới nhất dự báo quỹ đạo và cường độ của áp thấp nhiệt đới ở gần Biển Đông.

Lúc 7h ngày 7/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8, di chuyển với tốc độ khoảng 15 km/h theo hướng Tây.

Khoảng 7h ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Palawan (Philippines), đổi hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20 km, duy trì cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Trong ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới khả năng đi vào Biển Đông.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Nguồn: NCHMF.

Dự báo đến 7h ngày 9/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng Đông Bắc quần đảo Trường Sa cách đảo Song Tử Tây khoảng 240 km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25 km, cường độ suy yếu dần.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, từ sáng 8/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Trong tháng 11, trên khu vực Biển Đông xuất hiện 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới gồm bão số 13 Kalmaegi đổ bộ đất Quảng Ngãi - Gia Lai vào chiều tối 6/11 với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 14; bão số 14 Fung - Wong (Phượng Hoàng) và bão số 15 Koto vừa suy yếu thành vùng áp thấp.

Cũng trong tháng 11, một áp thấp nhiệt đới chưa từng xuất hiện trong lịch sử khí tượng đi vào Biển Đông trong ngày 29/11. Áp thấp nhiệt đới bắt nguồn từ cơn bão Senyar, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, đi xuyên qua khu vực Malaysia sang khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Theo số liệu khí tượng từ năm 1951 đến nay, từng ghi nhận một số áp thấp nhiệt đới hình thành ở vĩ độ dưới 5 độ Bắc (gần khu vực xích đạo), song hầu hết đều di chuyển theo hướng Tây. Việc một áp thấp nhiệt đới xuất hiện ở vĩ độ rất thấp nhưng lại dịch chuyển về phía Đông, như hình thái đang diễn ra ở khu vực phía Đông Malaysia, được đánh giá là cực kỳ hiếm, thậm chí gần như chưa từng ghi nhận.

Trong tháng 12, trên Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trên Biển Đông xuất hiện 1 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,2 cơn.