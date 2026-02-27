Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đi tìm việc trên mạng, bố con mất tích bí ẩn

  • Thứ sáu, 27/2/2026 10:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau khi thấy thông tin tuyển người làm trên mạng xã hội với mức lương tốt, hai bố con ông Thắng đã bắt xe khách ra Hà Nội. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau, cả hai đều mất liên lạc.

Ngày 27/2, Công an phường Quỳnh Mai (tỉnh Nghệ An) cho biết đã phát đi thông báo tìm người mất tích tới chính quyền và công an 130 phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An về việc hai bố con trú trên địa bàn phường mất tích suốt 3 ngày qua.

Lua dao anh 1

Hình ảnh hai bố con ông Thắng và Sáng.

Cụ thể, trước đó Công an phường Quỳnh Mai tiếp nhận tin báo từ bà Nguyễn Thị Mười (52 tuổi, trú khối 12, phường Quỳnh Mai) về việc chồng cùng con trai bà là Đậu Đức Thắng (52 tuổi) và Đậu Đức Sáng (18 tuổi) rời khỏi nhà từ khoảng 8h sáng 24/2 đến nay không có tin tức gì. Gia đình đã đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn không được.

Theo lời kể của bà Mười, thời gian qua ông Thắng làm công việc phụ hồ, xây dựng, còn Sáng làm thợ phụ sửa ôtô gần nhà.

Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ông Thắng xem thông tin trên mạng xã hội thì thấy một đơn vị ở Hà Nội thuê tuyển người vận chuyển nước ngọt khu vực gần bến xe Nước Ngầm với mức lương khởi điểm 14 triệu đồng/tháng, bao ăn ở.

Sáng 24/2, ông Thắng cùng con trai bắt xe khách ra Hà Nội để xin việc làm theo hướng dẫn. Đến khoảng 12h trưa cùng ngày, bà Mười liên lạc qua điện thoại với chồng và con trai nhưng không được. Suốt 3 ngày qua, bà Mười tiếp tục tìm cách liên lạc, liên hệ người thân tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì về chồng và con. Quá lo lắng, bà Mười đã trình báo sự việc lên công an.

“Tối mùng 7 Tết, bố thấy quảng cáo việc làm trên mạng xã hội nên đã liên lạc. Sáng mùng 8 Tết, bố và anh bắt xe đi luôn. Mọi người khuyên bố vì sợ lừa đảo nhưng không được”, người con gái của ông Thắng nói.

Công an phường Quỳnh Mai thông tin người dân nếu thấy hoặc có thông tin gì xin vui lòng liên hệ đến bà Nguyễn Thị Mười theo số điện thoại 0392.006.665 hoặc liên hệ Công an phường Quỳnh Mai theo số điện thoại 02383.202.333.

Bị lừa khi mua hoa Tết online, khách bất ngờ với cách ứng xử chủ shop

Cận Tết, trong lúc háo hức chọn hoa biếu gia đình, chị Bùi Thị Ngọc (trú Nghệ An) không may trở thành nạn nhân của một chiêu trò mạo danh cửa hàng hoa lan để lừa đảo. Tuy nhiên, câu chuyện khép lại bằng một hành động đẹp từ chính chủ cửa hàng, khiến chị xúc động.

09:54 15/2/2026

Nhiều người tới công an xã ‘làm việc’ theo lời đối tượng lừa đảo

Khi người dân nghi ngờ hoặc không cung cấp thông tin, các đối tượng yêu cầu đến trụ sở công an xã để “làm việc”.

12:38 14/2/2026

Lộ diện hai chiêu lừa đảo mã QR cực tinh vi

Thay vì gửi link trực tiếp, tội phạm mạng đang khai thác mã QR chia nhỏ và mã QR lồng nhau nhằm che giấu mã độc, gây nhiễu hệ thống quét an ninh và làm tăng nguy cơ mất tài khoản.

06:47 21/1/2026

Sự cô đơn ngày càng lan rộng trong xã hội

Thế kỷ cô đơn là cuốn sách phản ánh xã hội đương thời và tiên lượng viễn cảnh “mạnh ai nấy sống” ở mức đáng báo động trong tương lai. Theo tác giả, sự cô đơn của xã hội hiện đại gây nhiều hệ lụy lên sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Tác giả kiến nghị những giải pháp cần thiết để con người vượt qua "đại dịch cô đơn" này .

Ngọc Tú/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    19 nguoi nghi ngo doc do an banh mi Hong Ngoc hinh anh

    19 người nghi ngộ độc do ăn bánh mì Hồng Ngọc

    2 giờ trước 09:49 27/2/2026

    0

    Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế yêu cầu chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp xử lý đối vụ 19 người bị ngộ độc nghi do ăn bánh mì Hồng Ngọc số 12 tại Đồng Tháp.

