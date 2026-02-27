Đi tìm việc trên mạng, bố con mất tích bí ẩn

Sau khi thấy thông tin tuyển người làm trên mạng xã hội với mức lương tốt, hai bố con ông Thắng đã bắt xe khách ra Hà Nội. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau, cả hai đều mất liên lạc.

Ngày 27/2, Công an phường Quỳnh Mai (tỉnh Nghệ An) cho biết đã phát đi thông báo tìm người mất tích tới chính quyền và công an 130 phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An về việc hai bố con trú trên địa bàn phường mất tích suốt 3 ngày qua.

Hình ảnh hai bố con ông Thắng và Sáng.

Cụ thể, trước đó Công an phường Quỳnh Mai tiếp nhận tin báo từ bà Nguyễn Thị Mười (52 tuổi, trú khối 12, phường Quỳnh Mai) về việc chồng cùng con trai bà là Đậu Đức Thắng (52 tuổi) và Đậu Đức Sáng (18 tuổi) rời khỏi nhà từ khoảng 8h sáng 24/2 đến nay không có tin tức gì. Gia đình đã đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn không được.

Theo lời kể của bà Mười, thời gian qua ông Thắng làm công việc phụ hồ, xây dựng, còn Sáng làm thợ phụ sửa ôtô gần nhà.

Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ông Thắng xem thông tin trên mạng xã hội thì thấy một đơn vị ở Hà Nội thuê tuyển người vận chuyển nước ngọt khu vực gần bến xe Nước Ngầm với mức lương khởi điểm 14 triệu đồng/tháng, bao ăn ở.

Sáng 24/2, ông Thắng cùng con trai bắt xe khách ra Hà Nội để xin việc làm theo hướng dẫn. Đến khoảng 12h trưa cùng ngày, bà Mười liên lạc qua điện thoại với chồng và con trai nhưng không được. Suốt 3 ngày qua, bà Mười tiếp tục tìm cách liên lạc, liên hệ người thân tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì về chồng và con. Quá lo lắng, bà Mười đã trình báo sự việc lên công an.

“Tối mùng 7 Tết, bố thấy quảng cáo việc làm trên mạng xã hội nên đã liên lạc. Sáng mùng 8 Tết, bố và anh bắt xe đi luôn. Mọi người khuyên bố vì sợ lừa đảo nhưng không được”, người con gái của ông Thắng nói.

Công an phường Quỳnh Mai thông tin người dân nếu thấy hoặc có thông tin gì xin vui lòng liên hệ đến bà Nguyễn Thị Mười theo số điện thoại 0392.006.665 hoặc liên hệ Công an phường Quỳnh Mai theo số điện thoại 02383.202.333.