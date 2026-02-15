Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bị lừa khi mua hoa Tết online, khách bất ngờ với cách ứng xử chủ shop

  • Chủ nhật, 15/2/2026 09:54 (GMT+7)
  • 6 phút trước

Cận Tết, trong lúc háo hức chọn hoa biếu gia đình, chị Bùi Thị Ngọc (trú Nghệ An) không may trở thành nạn nhân của một chiêu trò mạo danh cửa hàng hoa lan để lừa đảo. Tuy nhiên, câu chuyện khép lại bằng một hành động đẹp từ chính chủ cửa hàng, khiến chị xúc động.

Ngày 15/2, chị Bùi Thị Ngọc (trú Nghệ An) cho biết, chị vừa bị một đối tượng giả mạo chủ shop bán hoa lan Tết nhắn tin để lừa đảo.

Theo chị Ngọc, trưa 14/2 (tức 27 Tết), chị vào Facebook của một cửa hàng bán lan để chọn mua hoa tặng bố mẹ chồng. Sau khi xem hình ảnh các chậu lan được đăng tải, chị để lại bình luận “chốt đơn” dưới chậu hoa mình ưng ý.

Chỉ khoảng 5 phút sau, một tài khoản Zalo tên Đ.M. gửi lời mời kết bạn để trao đổi việc giao hoa. Thấy tên tài khoản trùng với tên cửa hàng, chị Ngọc không chút nghi ngờ. Người này thông báo hai chậu lan chị chọn có giá 5 triệu đồng và đề nghị chuyển khoản toàn bộ hoặc đặt cọc trước 2 triệu đồng để giữ hàng. “Tôi định ra tận nơi xem hoa, nếu chưa ưng có thể đổi nên chỉ chuyển khoản 2 triệu đồng tiền đặt cọc”, chị Ngọc kể.

Hoa Tet anh 1

Kẻ xấu lập Zalo mang tên cửa hàng hoa để lừa đảo (Ảnh chụp sau khi tài khoản này đã đổi tên).

Số tài khoản nhận tiền được giới thiệu là của “chồng chủ cửa hàng”, kèm lời giục chuyển khoản sớm để chốt đơn. Sau khi chuyển tiền, chị cùng chồng đến trực tiếp cửa hàng.

Tại đây, khi kiểm tra lại tin nhắn, chị phát hiện tài khoản Zalo trước đó đã đổi tên. Linh cảm có điều bất thường, chị trao đổi với chủ cửa hàng và được xác nhận đã bị kẻ xấu mạo danh để lừa tiền.

Chị Nguyễn Thị Thắng, chủ cửa hàng lan, cho biết, đây không phải lần đầu có đối tượng giả danh cơ sở kinh doanh để chiếm đoạt tiền của khách. Sau khi xem lại toàn bộ tin nhắn, chị Thắng khẳng định cửa hàng không liên quan đến giao dịch chuyển khoản nói trên.

Dù không phải lỗi của mình, chị Thắng vẫn chủ động đề nghị tặng chị Ngọc một bình lan như lời động viên. “Khách hàng bị lừa đã là một cú sốc. Tôi chỉ mong san sẻ phần nào để chị ấy đón Tết trọn vẹn hơn”, chị Thắng chia sẻ.

Hoa Tet anh 2

Hoa lan là mặt hàng đắt khách dịp Tết.

Về phần mình, chị Ngọc xác định sự việc xuất phát từ sự chủ quan, thiếu kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển tiền. Chị quyết định mua hai chậu lan tại cửa hàng và kiên quyết thanh toán đủ giá trị.

“Tôi và chủ cửa hàng cứ giằng co mãi. Cuối cùng em ấy chỉ nhận 3 triệu đồng, chưa bằng một nửa giá trị hai chậu lan. Em nói ‘ta chia sẻ cùng nhau để Tết vui hơn’. Tôi thực sự xúc động”, chị Ngọc cho hay.

Sau sự việc, chị Ngọc đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội để cảnh báo bạn bè, người thân về thủ đoạn mạo danh các cơ sở kinh doanh hoa Tết nhằm lừa đảo chuyển khoản. Đồng thời, chị cũng muốn lan tỏa hành động nhân văn, tinh thần trách nhiệm với khách hàng của chủ cửa hàng lan.

Thú chơi hoa, đặc biệt thú chơi hoa ngày Tết được nhà văn Băng Sơn khắc họa trong cuốn Ngàn mùa hoa. Sách còn mô tả sự thanh nhã của loài hoa cùng phong tục, nét đẹp văn hóa người Việt.

Nhiều người tới công an xã ‘làm việc’ theo lời đối tượng lừa đảo

Khi người dân nghi ngờ hoặc không cung cấp thông tin, các đối tượng yêu cầu đến trụ sở công an xã để “làm việc”.

21 giờ trước

Vĩnh Long tiếp nhận 14 công dân trở về từ Campuchia

Các công dân cho biết thấy tin tuyển dụng làm việc nước ngoài trên mạng, với nhu cầu tìm việc làm nên đã liên hệ, được đưa đi bằng ô tô sang Campuchia, đến nơi mới biết bị lừa bán.

12:09 4/2/2026

Lộ diện hai chiêu lừa đảo mã QR cực tinh vi

Thay vì gửi link trực tiếp, tội phạm mạng đang khai thác mã QR chia nhỏ và mã QR lồng nhau nhằm che giấu mã độc, gây nhiễu hệ thống quét an ninh và làm tăng nguy cơ mất tài khoản.

06:47 21/1/2026

https://tienphong.vn/bi-lua-khi-mua-hoa-tet-online-nguoi-phu-nu-bat-ngo-truoc-cach-ung-xu-cua-chu-shop-post1821016.tpo

Thu Hiền/Tiền Phong

Hoa Tết Bị lừa ứng xử hành động đẹp hoa lan

Đọc tiếp

Ukraine tan cong loat muc tieu quan su quan trong cua Nga hinh anh

Ukraine tấn công loạt mục tiêu quân sự quan trọng của Nga

46 phút trước 09:15 15/2/2026

0

Các lực lượng của Ukraine đã tấn công một tàu vận tải–đổ bộ BK-16, một trạm radar của Liên bang Nga tại Crimea, đồng thời đánh trúng một trung tâm thông tin liên lạc ở Zaporizhzhia và một kho đạn ở Donetsk.

Dong dat 3.7 do sang 28 Tet o Kon Plong (Quang Ngai) hinh anh

Động đất 3.7 độ sáng 28 Tết ở Kon Plong (Quảng Ngãi)

58 phút trước 09:02 15/2/2026

0

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái Đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 15/2, tại khu vực xã Kon Plong, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận xảy ra một trận động đất có độ lớn 3.7; rủi ro thiên tai cấp 0.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý