Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Vĩnh Long tiếp nhận 14 công dân trở về từ Campuchia

  • Thứ tư, 4/2/2026 12:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Các công dân cho biết thấy tin tuyển dụng làm việc nước ngoài trên mạng, với nhu cầu tìm việc làm nên đã liên hệ, được đưa đi bằng ô tô sang Campuchia, đến nơi mới biết bị lừa bán.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã phối hợp tiếp nhận và đưa 14 công dân thường trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Campuchia trục xuất trở về địa phương.

Campuchia anh 1

Các công dân tại cơ quan công an.

Ngày 20/1, tại Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận các công dân trên. Sau khi tiếp nhận, các công dân được xác minh nhân thân, lai lịch, làm rõ thời gian, mục đích xuất cảnh, sau đó các công dân đã được người thân bảo lãnh theo quy định.

Qua làm việc, các công dân cho biết do đọc được thông tin tuyển dụng làm việc nước ngoài trên mạng xã hội và xuất phát từ nhu cầu tìm việc làm nên đã liên hệ, được đưa đến nơi làm việc bằng xe ô tô sang Campuchia, khi đến nơi mới biết bị lừa bán.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết thời gian qua đã tiếp nhận nhiều công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh vì thiếu hiểu biết, tin theo những lời quảng cáo “việc nhẹ, lương cao” nhập cảnh trái phép sang Campuchia. Nhiều trường hợp bị giam lỏng, cưỡng ép thực hiện các hành vi gọi điện thoại lừa đảo, nếu không thực hiện sẽ bị đánh đập.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không tin theo những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao, không cần trình độ”... Khi có nhu cầu việc làm, nên tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại các trung tâm giới thiệu việc làm có uy tín. Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu dụ dỗ, lôi kéo người xuất cảnh sang nước ngoài lao động trái phép, cần nhanh chóng báo với công an để ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Vĩnh Long treo thưởng để tìm logo mới cho tỉnh

Biểu trưng (logo) tỉnh Vĩnh Long phải bao hàm những đặc điểm riêng biệt của tỉnh, trên cơ sở kế thừa, phát huy từ biểu trưng của các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh sáp nhập.

12:00 31/1/2026

Xe tải chở bò lật xuống kênh, tài xế tử vong

Chiếc xe tải chở bò đang lưu thông qua địa bàn xã Ba Tri (tỉnh Vĩnh Long) bất ngờ lao xuống kênh và lật ngửa làm tài xế tử vong, 3 con bò phía sau cũng bị chết vì ngạt nước.

13:00 4/1/2026

Xác minh vụ thi thể trẻ sơ sinh trong sọt rác tại KCN ở Vĩnh Long

Công an Vĩnh Long xác minh vụ bé sơ sinh tử vong được phát hiện trong sọt rác tại một công ty ở KCN Giao Long, tỉnh Vĩnh Long.

21:51 27/1/2026

Sự cô đơn ngày càng lan rộng trong xã hội

Thế kỷ cô đơn là cuốn sách phản ánh xã hội đương thời và tiên lượng viễn cảnh “mạnh ai nấy sống” ở mức đáng báo động trong tương lai. Theo tác giả, sự cô đơn của xã hội hiện đại gây nhiều hệ lụy lên sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Tác giả kiến nghị những giải pháp cần thiết để con người vượt qua "đại dịch cô đơn" này .

https://tienphong.vn/vinh-long-tiep-nhan-14-cong-dan-tro-ve-sau-khi-sap-bay-viec-nhe-luong-cao-post1818321.tpo

Cảnh Kỳ/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Campuchia Vĩnh Long Vĩnh Long Campuchia Công dân Việt Nam Lừa đảo Việc nhẹ lương cao

    Đọc tiếp

    Tin moi vu chi ho lop 5 rach tay em hinh anh

    Tin mới vụ chị họ lớp 5 rạch tay em

    48 phút trước 13:05 4/2/2026

    0

    Liên quan đến thông tin học sinh lớp 5 bị chị họ dùng dao gây thương tích nhiều lần, Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo xác minh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý