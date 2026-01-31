Vĩnh Long treo thưởng để tìm logo mới cho tỉnh

Biểu trưng (logo) tỉnh Vĩnh Long phải bao hàm những đặc điểm riêng biệt của tỉnh, trên cơ sở kế thừa, phát huy từ biểu trưng của các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh sáp nhập.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng cho tỉnh, để phục vụ hoạt động của tỉnh; góp phần khơi dậy lòng tự hào, nêu cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống địa phương.

Logo tỉnh Vĩnh Long hiện nay và cổng chào vào trung tâm Vĩnh Long.

Theo yêu cầu, logo mới phải bao hàm những đặc điểm riêng biệt của tỉnh Vĩnh Long, trên cơ sở kế thừa, phát huy từ biểu trưng của các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh trước đây, từ vị trí địa lý, môi trường, điều kiện lịch sử và những điểm nổi bật trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Về hình thức, biểu trưng mang tính thẩm mỹ cao, đáp ứng yêu cầu sử dụng đa mục đích, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu của tỉnh.

Thời gian nhận tác phẩm đến tháng 3, lễ trao giải cuộc thi được tổ chức ngày 1/7 nhân kỷ niệm một năm thành lập tỉnh Vĩnh Long (mới).

Tổ chức, cá nhân đạt giải được nhận tiền thưởng, giấy chứng nhận và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. Trong đó, 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng; 1 giải Nhì 40 triệu đồng; 1 giải Ba 30 triệu đồng; 2 giải Khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng.