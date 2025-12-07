Áp thấp nhiệt đới tăng tốc, dự báo chiều mai vào Biển Đông

Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh hơn và duy trì cường độ cấp 6, giật cấp 8, dự báo trong ngày 8/12 đi vào Biển Đông.

Sáng 7/12, tâm áp thấp nhiệt đới được xác định nằm trên khu vực miền Trung Philippines, duy trì sức gió mạnh cấp 6, tương đương 39-49 km/h, giật cấp 8, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây. Điểm đáng chú ý là tốc độ di chuyển của áp thấp nhiệt đới tăng nhanh hơn so với ngày 6/12.

Nếu như ngày 6/12, áp thấp nhiệt đới chỉ di chuyển khoảng 5-10 km/h, thì đến sáng nay, tốc độ tăng lên khoảng 15 km/h.

Dự báo ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông. Nguồn: NCHMF.

Dự báo đến 7h ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Palawan (Philippines), đổi hướng Tây Tây Nam. Dù cường độ không thay đổi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm vẫn ở mức cấp 6, giật cấp 8, nhưng tốc độ di chuyển được dự báo tiếp tục tăng, có thể đạt 15-20 km/h.

Đến đầu giờ chiều 8/12, tâm áp thấp nhiệt đới dự kiến ở khoảng 11,5° Vĩ Bắc; 119,4° Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông.

Lúc 7h ngày 9/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng Đông Bắc quần đảo Trường Sa, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240 km về phía Đông Đông Nam, hướng di chuyển không đổi, tốc độ nhanh hơn, có thể đạt 20 km/h. Cường độ áp thấp nhiệt đới không có nhiều biến động, duy trì cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ có thể tăng lên, mỗi giờ đi được 20-25 km, cường độ suy yếu dần.

Vùng nguy hiểm trong 48 giờ tới được xác định từ 10,0° đến 12,5° Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115,5° Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa).

Từ sáng 8/12, khu vực này khả năng xuất hiện gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 m, biển động. Tàu thuyền di chuyển qua vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, dông và lốc xoáy.

Trước tình hình trên, công điện của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị đến An Giang theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới; tổ chức kiểm đếm và quản lý chặt chẽ các phương tiện hoạt động trên biển; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ tàu về vị trí, hướng di chuyển và mức độ nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.

Trong bối cảnh áp thấp nhiệt đới có diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, sẵn sàng các phương án ứng phó để đảm bảo an toàn tính mạng người dân và tài sản.