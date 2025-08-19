Aoi Sora thú nhận từng có hàng trăm cuộc tình một đêm

Nữ diễn viên cho biết sau khi giải nghệ, cô từng sống buông thả, có rất nhiều cuộc tình một đêm. Người đẹp gọi đó là "sai lầm lớn nhất cuộc đời".

Theo tờ China Times, diễn viên nổi tiếng Nhật Bản Aoi Sora dù đã giải nghệ 14 năm vẫn được khán giả quan tâm. Sau khi kết hôn và sinh con vào năm 2018, cô gần như rút lui khỏi giới giải trí để tập trung cho gia đình. Hai năm đổ lại đây, Aoi Sora mới dần xuất hiện trở lại trước công chúng.

Mới đây, người đẹp gây xôn xao khi góp mặt trong một chương trình truyền hình. Cô chia sẻ về cuộc sống hiện tại, thừa nhận quãng thời gian sau khi giải nghệ chính là "giai đoạn thất bại nhất trong cuộc đời".

Cụ thể, mỹ nhân sinh năm 1981 tiết lộ lý do giải nghệ là vì cô mong muốn có một cuộc hôn nhân ổn định. Vì thế, cô tích cực tham gia các buổi hẹn hò, gặp gỡ để tìm bạn đời. Tuy nhiên, đó lại là lúc Aoi Sora mắc sai lầm. Cô thường xuyên lui tới các hộp đêm ở khu Minato (Tokyo). Tại đây, cô không tìm được người phù hợp để lập gia đình mà ngược lại, còn có rất nhiều mối quan hệ chỉ dừng ở mức "tình một đêm".

Aoi Sora hiện có gia đình hạnh phúc bên chồng và 2 con.

Chia sẻ về lý do lui tới các hộp đêm, diễn viên cho biết đó là vì bản thân cô quá nhiều lần thất tình: “Người tôi thích thì lại chẳng bao giờ để mắt đến tôi. Điều đó khiến tôi chán nản, nên tôi tìm đến những cuộc tình một đêm với người xa lạ để che giấu cảm xúc của mình”.

Nữ diễn viên gọi đó là giai đoạn cô trở thành “phiên bản tồi tệ nhất của chính mình”, và hối tiếc. “Khi nhìn lại, đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi”. Những tâm sự của Aoi Sora khiến dân mạng xôn xao, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều.

Aoi Sora sinh năm 1981, là diễn viên, người mẫu áo tắm đình đám một thời tại Nhật Bản. Cô tuyên bố rời ngành công nghiệp phim người lớn vào năm 2011. Tới năm 2018, người đẹp kết hôn với DJ NON. Cặp đôi chào đón cặp song sinh vào năm 2019.