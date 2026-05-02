Claude bị ‘bỏ rơi’ trong cuộc đua quân sự

Lầu Năm Góc ký thỏa thuận mật với nhiều công ty công nghệ lớn để sử dụng AI cho mục đích quân sự, trong khi Anthropic vẫn kiên quyết với định hướng riêng.

Ngày 2/5, Lầu Năm Góc thông báo đã ký thỏa thuận với OpenAI, Google, xAI, Amazon Web Services, Microsoft, Nvidia và Reflection AI, cho phép triển khai mô hình AI của các công ty này trên mạng lưới bảo mật của quân đội Mỹ. Thỏa thuận này mở đường để AI tham gia sâu hơn vào hoạt động quân sự, từ phân tích tình báo đến lựa chọn mục tiêu chiến trường.

"Những thỏa thuận này đẩy nhanh quá trình chuyển đổi, hướng tới việc thiết lập quân đội Mỹ trở thành lực lượng chiến đấu ưu việt", Lầu Năm Góc cho biết trong tuyên bố chính thức.

Một số trường hợp sử dụng đang được cân nhắc bao gồm tạo danh sách mục tiêu để xem xét tấn công trong xung đột hoặc phân tích lượng dữ liệu tình báo khổng lồ.

Điểm mấu chốt trong thỏa thuận là yêu cầu các công ty đồng ý cho Lầu Năm Góc sử dụng công nghệ của họ cho "tất cả mục đích hợp pháp". Đây chính xác là điều khoản mà Anthropic từ chối ký kết, dẫn đến cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài giữa công ty AI này và Bộ Quốc phòng.

Anthropic lo ngại tiêu chuẩn này cho phép mô hình Claude bị dùng để điều khiển máy bay không người lái hoặc phục vụ giám sát trong nước, những mục đích mà công ty không muốn mô hình của mình tham gia.

Theo những người am hiểu cuộc đàm phán, ít nhất một số công ty trong thỏa thuận mới đã được nhận các biện pháp bảo vệ tương tự những gì Anthropic đang đòi hỏi, dù bề ngoài vẫn tuân thủ tiêu chuẩn chung của Lầu Năm Góc. Điều này đặt ra câu hỏi về việc điều gì thực sự đang ngăn cản 2 bên đạt được thỏa thuận.

Bối cảnh phức tạp trở nên phức tạp khi cả 2 phía đều đang hưởng lợi từ cuộc chiến này. Anthropic củng cố hình ảnh trong cộng đồng công nghệ vì dám chống lại Bộ Quốc phòng. Ngược lại, Bộ trưởng Pete Hegseth thì tận dụng cuộc tranh chấp để chỉ trích lãnh đạo Anthropic là "mang tính ý thức hệ", quan điểm được Tổng thống Trump ủng hộ.

Thoả thuận mới giúp Lầu Năm Góc củng cố các hoạt động quân sự. Ảnh: New York Times.

Dù ông Trump đã ra lệnh chính phủ ngừng sử dụng Anthropic, mệnh lệnh đó gần như chắc chắn sẽ bị đảo ngược vì quân đội và cơ quan tình báo vẫn đang phụ thuộc vào các mô hình cũ, trong khi mô hình mới Mythos đang tạo ra mối nguy hại mới.

Nhà Trắng đang phản đối kế hoạch của Anthropic khi mở rộng quyền truy cập Mythos cho thêm nhiều tổ chức. Mythos có khả năng tìm và khai thác lỗi phần mềm vượt trội đến mức Anthropic không phát hành ra công chúng.

"Chính quyền đang tìm cách cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới và đảm bảo an ninh khi hợp tác với các phòng thí nghiệm AI hàng đầu", một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Về mặt chiến lược, Lầu Năm Góc muốn tránh phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất. Việc mở rộng thêm nhiều công ty vào mạng lưới mật giúp đảm bảo quân đội có nhiều lựa chọn AI cạnh tranh nhau, đồng thời gây áp lực để Anthropic sớm nhượng bộ trong cuộc tranh chấp đang diễn ra.