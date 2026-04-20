Ansu Fati bay cao

Ansu Fati thể hiện phong độ ấn tượng trong trận hòa 2-2 của AS Monaco trước Auxerre thuộc vòng 30 Ligue 1 hôm 19/4.

Trận đấu khởi đầu ác mộng với Monaco khi họ bị dẫn trước 0-2 ngay trong hiệp một. Đội đang vật lộn ở nhóm cuối bảng nhập cuộc đầy quyết tâm. Danois mở tỷ số bằng một pha lập công đẹp mắt, trước khi Lassine Sinayoko tận dụng sai lầm của thủ thành Lukas Hradecky để nhân đôi cách biệt.

Sau giờ nghỉ, Monaco bừng tỉnh và đặt trọn niềm tin vào Ansu Fati. Cầu thủ thuộc biên chế Barcelona thi đấu cực kỳ năng nổ, liên tục khuấy đảo khu vực giữa các tuyến. Phút 56, anh tung cú sút như búa bổ từ ngoài vùng cấm, không cho thủ môn Donovan Leon bất kỳ cơ hội cản phá nào, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Chỉ một phút sau, Folarin Balogun tận dụng cơ hội trên chấm phạt đền để gỡ hòa 2-2. Bộ đôi Fati và Balogun sau đó tiếp tục khiến hàng thủ Auxerre chao đảo với những pha phối hợp ăn ý.

Thậm chí, Monaco có lúc tưởng như hoàn tất màn ngược dòng khi Balogun đưa bóng vào lưới từ đường kiến tạo tinh tế của Fati. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị cực kỳ sít sao. Trước đó, dấu ấn của Fati là rất rõ rệt khi anh liên tục tạo ra khác biệt mỗi khi có bóng.

Về cuối trận, Monaco vẫn dồn ép đối thủ nhưng không thể tìm thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2. Fati tỏa sáng, song không thể giúp đội bóng xứ Công quốc hưởng trọn vẹn niềm vui.

Cá nhân Fati chạm mốc 10 bàn cho Monaco ở mùa giải này. Màn trình diễn chói sáng khiến Monaco nghiêm túc cân nhắc giữ chân Fati lâu dài, dù vấn đề lương bổng là rào cản lớn.