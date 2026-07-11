Ảnh mới của Phương Oanh gây chú ý

Phương Oanh gây chú ý với hình ảnh nữ tính, gợi cảm trong trong bài đăng mới đây. Thời gian qua, cô dần trở lại mạng xã hội và nhận nhiều lời động viên.

Mới đây, Phương Oanh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh mới với phong cách nữ tính, gợi cảm. Trong hình ảnh đăng tải trên trang cá nhân, cô diện váy hai dây họa tiết hoa màu nâu. Thiết kế ôm sát vừa phải, nhấn vào vòng eo, giúp tôn vóc dáng cân đối của nữ diễn viên.

Hình ảnh mới đây của Phương Oanh. Ảnh: @phuongoanh.

Phương Oanh kết hợp bộ váy cùng khuyên tai bản vừa, vòng cổ và vòng tay mảnh. Các phụ kiện được lựa chọn tiết chế, đủ tạo điểm nhấn. Mái tóc dài buông tự nhiên cùng lối trang điểm nhẹ nhàng giúp nữ diễn viên giữ vẻ mềm mại, trẻ trung. "Gió ngang qua trời mây", Phương Oanh viết kèm bài đăng.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả dành lời khen cho sắc vóc và cách lựa chọn trang phục của nữ diễn viên. Một số người nhận xét Phương Oanh có diện mạo tươi tắn, phong cách ngày càng nữ tính. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng gửi lời động viên, mong cô luôn vui vẻ, giữ tinh thần tích cực và chăm sóc tốt cho bản thân.

Sau thời gian hạn chế xuất hiện, Phương Oanh dần hoạt động trở lại trên mạng xã hội từ đầu năm 2026. Nữ diễn viên chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, video nấu ăn, chăm sóc gia đình và hình ảnh trong các chuyến nghỉ dưỡng.

Từ sau biến cố gia đình, nữ diễn viên gần như không lên tiếng về đời tư. Người hâm mộ cũng gửi lời động viên, mong nữ diễn viên giữ sức khỏe và tích cực trong các hoạt động nghệ thuật.

Hiện tại, cuộc sống của Phương Oanh chủ yếu xoay quanh việc chăm sóc cặp song sinh Jimmy và Jenny, chào đời vào tháng 5/2024. Nữ diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc bên hai con.

Thời gian qua, Phương Oanh dành nhiều thời gian bên hai con. Ảnh: @phuongoanh.

Trước đó, Phương Oanh trở lại màn ảnh nhỏ vào năm 2025 với vai Mỹ Anh trong phim Gió ngang khoảng trời xanh, đánh dấu sự tái xuất sau khoảng bốn năm vắng bóng.

Diễn xuất của Phương Oanh khi đảm nhận vai chính của phim nhận được phản hồi tích cực. Vào vai người phụ nữ bị chồng phản bội, nữ diễn viên lấy được sự đồng cảm từ người xem. Song đến nay, nữ diễn viên chưa công bố dự án phim mới.

Phương Oanh sinh năm 1989, từng tham gia nhiều phim truyền hình Việt như Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân...