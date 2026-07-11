Hwang Hana khóc nức nở khi nghe tòa tuyên án

Hwang Hana được thả tự do, nhưng phải nộp phạt 40 triệu won do vi phạm Luật Kiểm soát ma túy.

Tờ Chosun đưa tin Hwang Hana - cháu gái nhà sáng lập Tập đoàn Sữa Namyang và cũng là bạn gái cũ của Park Yoo Chun - vừa bị tòa án Hàn Quốc tuyên phạt 40 triệu won trong vụ án liên quan đến ma túy.

Ngày 9/7, Tòa án Hình sự số 3 thuộc Chi nhánh Anyang của Tòa án quận Suwon tuyên Hwang Hana phạm tội vi phạm Luật Kiểm soát ma túy, đồng thời ra lệnh tịch thu thêm 20.000 won. Do chỉ bị phạt tiền, Hwang Hana sẽ được tiến hành các thủ tục để trả tự do ngay sau khi bản án có hiệu lực.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Hwang Hana bật khóc nức nở sau khi nghe tòa tuyên án. Ảnh: Sports Chosun.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo tiếp tục phạm tội ngay sau khi chấp hành xong án tù vì hành vi tương tự. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc Hwang Hana được cho là sử dụng ma túy theo đề nghị của người quen, lượng methamphetamine liên quan trong vụ án không lớn nên mức độ nguy hiểm của hành vi được đánh giá không quá nghiêm trọng.

Ngoài ra, tòa cho biết đã cân nhắc việc Hwang Hana rời Hàn Quốc sau khi quá trình điều tra bắt đầu. Theo nhận định của hội đồng xét xử, hành động này có nhiều khả năng xuất phát từ áp lực dư luận và mong muốn tránh sự chú ý của công chúng hơn là nhằm trốn tránh cơ quan điều tra. Tòa cũng ghi nhận việc bị cáo không sử dụng phần ma túy còn lại sau khi đưa cho người quen.

Sau khi nghe tuyên án, Hwang Hana bật khóc và liên tục che mặt khi rời phòng xử.

Theo cáo trạng, vào tháng 7/2023, Hwang Hana bị cáo buộc dùng ống tiêm tiêm methamphetamine cho hai người quen tại một căn hộ ở quận Gangnam, Seoul. Khi cảnh sát mở rộng điều tra, cô rời Hàn Quốc sang Thái Lan vào tháng 12 cùng năm. Sau đó, hộ chiếu của Hwang Hana bị hủy, đồng thời cơ quan chức năng phát lệnh truy nã đỏ của Interpol.

Quá trình điều tra xác định Hwang Hana đã nhập cảnh trái phép vào Campuchia và sinh sống tại đây. Sau khi phía bị cáo bày tỏ ý định tự nguyện trở về Hàn Quốc, cảnh sát đã cử điều tra viên sang Campuchia và bắt giữ cô tại sân bay quốc tế Phnom Penh vào 24/12/2025. Lúc này, Hwang đang chuẩn bị lên chuyến bay về sân bay Incheon, Hàn Quốc.

Trong suốt quá trình điều tra và xét xử, Hwang Hana bác bỏ toàn bộ cáo buộc. Cô khai chỉ có mặt tại hiện trường, không trực tiếp sử dụng ma túy và tiếp tục phủ nhận hành vi phạm tội trước tòa.

Đây không phải lần đầu Hwang Hana vướng vòng lao lý vì ma túy. Năm 2019, cô nhận án treo hai năm vì nhiều lần sử dụng methamphetamine trong năm 2015. Đến năm 2020, Hwang Hana tiếp tục bị kết án một năm 8 tháng tù do tái phạm trong thời gian đang hưởng án treo.