Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ảnh hưởng bão số 5, TP.HCM mưa diện rộng, có nơi trên 140 mm

  • Thứ hai, 25/8/2025 12:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dự báo trong khoảng 2-3 ngày tới, khu vực TP.HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-140 mm, có nơi trên 140 mm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên hồi 4 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 220 km, cách Hà Tĩnh khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 180 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Mua TP.HCM bao Kajiki anh 1

Trong hôm nay và những ngày tới, khu vực TP.HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-140 mm, có nơi trên 140 mm. Ảnh: CTV.

Do ảnh hưởng bởi bão số 5, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; riêng vùng biển Lâm Đồng cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, độ cao sóng từ 2 tới 4 m. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 5, giật cấp 6-7, độ cao sóng 1,5-2,5 m. Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết TP.HCM và các tỉnh, thành Nam bộ hôm nay (25/8) nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Dự báo trong khoảng 2-3 ngày tới, khu vực TP.HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 tới 140 mm, có nơi trên 140 mm.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên dự báo từ ngày 25-26/8 và từ 29 tới 31/8: Thời tiết TP.HCM có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa dông diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Thời gian mưa tập trung vào trưa, chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30-33 độ C.

Từ ngày 27 tới 28/8 và từ 1 tới 2/9: mây thay đổi, ngày nắng, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to, trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất dao động 32-34 độ C.

“Đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn gây ngập nước ở những vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước ảnh hưởng đến giao thông, ngập nước ở những vùng trũng thấp”, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên khuyến cáo.

Nhiều khu vực ở TP.HCM xuất hiện mưa lớn Tối 5/8, sau những ngày nắng nóng oi bức, một trận mưa lớn bất ngờ trút xuống TP.HCM khiến một số khu vực nhanh chóng rơi vào cảnh ngập sâu, giao thông bị ảnh hưởng.

Bão số 5 gây mưa dông diện rộng ở TP.HCM và Nam bộ

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 24/8 đến ngày 26/8, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-90 mm, có nơi trên 90 mm.

29:1736 hôm qua

Bão số 5 gây mưa lớn ở Hà Nội, có nơi trên 200 mm

Dù chỉ nằm ở rìa xa cơn bão nhưng do vùng mây rộng, Hà Nội vẫn có mưa trong 2 ngày 25-26/8 với lượng mưa 70-150 mm, cá biệt có nơi trên 200 mm.

28:1698 hôm qua

Bão số 5 sắp đổ bộ, cảnh báo trọng tâm mưa lớn ở 3 tỉnh miền Trung

Bão số 5 Kajiki dự báo sắp đổ bộ đất liền nước ta gây ra đợt mưa lớn ở miền Trung, trọng tâm mưa to, gió mạnh nằm ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

43:2601 hôm qua

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

https://tienphong.vn/anh-huong-bao-so-5-tphcm-mua-dien-rong-co-noi-tren-140-mm-post1772297.tpo

Hữu Huy/Tiền Phong

Mưa TP.HCM bão Kajiki Tp. Hồ Chí Minh Cà Mau Bão Mưa TP.HCM Mưa Sài Gòn Mưa diện rộng TP.HCM Bão số 5 Bão Kajiki

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Tp. Hồ Chí Minh

      • Diện tích: 2.095,06 km²
      • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
      • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
      • Vùng: Đông Nam Bộ
      • Mã điện thoại: 28
      • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

    • Cà Mau

      Cà Mau
      • Diện tích: 5.294,9 km²
      • Dân số: 1.219.900
      • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
      • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
      • Mã điện thoại: 290
      • Biển số xe: 69

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý