Bão số 5 sắp đổ bộ, cảnh báo trọng tâm mưa lớn ở 3 tỉnh miền Trung

Bão số 5 Kajiki dự báo sắp đổ bộ đất liền nước ta gây ra đợt mưa lớn ở miền Trung, trọng tâm mưa to, gió mạnh nằm ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, khoảng 48 giờ tới, bão số 5 Kajiki sẽ ảnh hưởng đến khu vực đất liền nước ta.

Khoảng đêm 24/8, vùng biển vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có thể chịu ảnh hưởng của gió mạnh do hoàn lưu của cơn bão số 5.

"Đầu tiên là các vùng biển, sau đó là đất liền ven biển các tỉnh từ Thanh Hoá đến TP Huế cũng chịu ảnh hưởng của gió mạnh và mưa lớn, trọng tâm nằm ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Thời gian bắt đầu xuất hiện gió mạnh vào khoảng sáng 25/8 ở các khu vực ven biển và đất liền. Sau đó, ngày và đêm 25/8 sẽ là cao điểm của mưa ở khu vực Trung Bộ. Dự báo hoàn lưu mưa sau bão có thể mở rộng ra Bắc Bộ và kéo dài sang vùng núi hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh", ông Lâm thông tin.

Ông Hoàng Phúc Lâm chia sẻ về các tác động của bão số 5 Kajiki.

Ông Hoàng Phúc Lâm đặc biệt lưu ý mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 200 mm trong 3 giờ khiến nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt vùng núi các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ tăng cao trong ngày 25-26/8.

Trên biển, trong 48 giờ tới, bão sẽ có thể tiếp tục mạnh lên cấp 11-12 khiến toàn bộ khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh nhất có thể đạt cấp 11-12, giật cấp 14-15.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 16h ngày 23/8, bão số 5 Kajiki ở vào khoảng 17.6 độ Vĩ Bắc; 114.4 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 230km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h.

Tác động của bão số 5 Kajiki, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư) gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 6-8m, biển động dữ dội.

Từ chiều 24/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Vùng ven biển từ Ninh Bình-Bắc Quảng Trị nước dâng do bão cao 0,5-1,2 m. Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) cao 3,2-3,6 m, Hòn Ngư (Nghệ An) 3,3- 3,8 m, Vũng Áng (Hà Tĩnh) 2,2-2,8 m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,5-2 m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo từ Nghệ An tới Bắc Quảng Trị.

Ngoài ra, từ đêm 24/8 đến ngày 28/8, trên các sông từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên thượng lưu các sông từ 4-8 m, hạ lưu các sông từ 2-3 m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3 và trên BĐ3; sông Bưởi, thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa), hạ lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh), sông Bồ, sông Hương (TP Huế) lên mức BĐ1-BĐ2; hạ lưu sông Mã lên trên mức BĐ1.