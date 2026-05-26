Ảnh hạnh phúc của vợ chồng Rhymastic

Trên trang cá nhân, Thanh Huyền khoe bụng bầu lớn khi chụp ảnh kỷ niệm cùng chồng và con trai đầu lòng.

Tối 26/5, bà xã Rhymastic gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh gia đình. Cô tiết lộ đang ở những tháng cuối của thai kỳ. "Sẵn sàng để trở thành gia đình 4 thành viên", Thanh Huyền chú thích.

Trong loạt ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Thanh Huyền mặc đầm cô dâu trắng tinh khôi, khoe bụng bầu lớn khi chụp ảnh cùng ông xã và con trai Ma Bư. Rhymastic mặc đồ trắng cùng tông, tạo nhiều dáng tình cảm, thân mật bên bà xã.

Bài đăng của Thanh Huyền nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng gia đình.

Trước đó, bà xã Rhymastic tiết lộ mang bầu lần 2 ngay dịp đầu năm mới. "Happy New Year. Năm 2020 là một năm vô cùng hạnh phúc của hai vợ chồng và thật mừng điều đó sẽ một lần nữa lặp lại vào 2026. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ đón một năm mới với nhiều điều tốt đẹp và trọn vẹn nhất", Thanh Huyền chú thích, đăng kèm bộ ảnh chụp chung của gia đình, trong đó cô khoe bụng bầu đã lộ rõ.

Trước khi kết hôn, Thanh Huyền được biết đến là hot girl, mẫu ảnh nổi tiếng trên mạng xã hội. Mỹ nhân sinh năm 1996 sở hữu tài khoản Instagram với hơn 200.000 lượt theo dõi, nơi cô thường xuyên chia sẻ về cuộc sống, công việc.

Rhymastic (tên thật Vũ Đức Thiện, sinh năm 1991), là rapper, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Anh được đông đảo khán giả biết đến là thành viên chủ chốt của SpaceSpeakers và là một nghệ sĩ đa tài trong làng nhạc Rap/Hip-hop Việt.

Thanh Huyền và Rhymastic về chung một nhà vào năm 2019, sau 3 năm hẹn hò. Đôi uyên ương đón con trai đầu lòng, bé Ma Bư (tên thật Vũ Uy Vũ), vào năm 2020.