100 hình ảnh lần đầu công bố về nhạc sĩ Thanh Tùng

Gia đình Thanh Tùng tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tái hiện hành trình lưu giữ ký ức, âm nhạc và tinh thần sống của cố nhạc sĩ.

Kỷ niệm 10 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Thanh Tùng (2016-2026), gia đình ông lần đầu tổ chức triển lãm mang tên Legacy of Love. Gia đình dành hơn 3 năm để chuẩn bị cho sự kiện này. Trong thời gian đó, người thân đã đi gặp từng người bạn, đồng nghiệp của nhạc sĩ để thu thập thông tin, hình ảnh liên quan đến Thanh Tùng.

Theo chia sẻ từ chị Bạch Dương, con gái cố nhạc sĩ, gia đình mới chỉ tìm hiểu được một phần nhỏ trong hành trình cuộc đời của ông. Bởi kho tư liệu về nhạc sĩ rất đồ sộ nhưng không được lưu giữ dưới dạng một cuốn hồi ký hoàn chỉnh. Khi tìm hiểu, có những bản nhạc, hình ảnh chính người thân cũng chưa từng biết tới.

Một số hình ảnh tại triển lãm về cố nhạc sĩ Thanh Tùng. Ảnh: BTC.

Triển lãm diễn ra từ 25/5 đến 8/6 tại Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền và mở cửa tự do. Theo đại diện gia đình, Legacy of Love không đơn thuần là hoạt động hồi tưởng hay hoài niệm về quá khứ. Dự án được thực hiện với mong muốn tiếp tục gìn giữ, lan tỏa những giá trị tinh thần âm nhạc Thanh Tùng để lại trong đời sống nhiều thế hệ người Việt suốt nhiều thập kỷ qua.

Triển lãm lần này giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tư liệu quý, bản nhạc viết tay cùng nhiều hiện vật lần đầu được công bố từ kho lưu trữ riêng của gia đình nhạc sĩ. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng tiếp nhận thêm nhiều tư liệu hiếm từ bạn bè, nghệ sĩ, nhà sưu tầm và những người yêu mến âm nhạc Thanh Tùng.

Không gian trưng bày được thiết kế như một hành trình xuyên suốt cuộc đời nghệ thuật của cố nhạc sĩ, từ thời gian du học, giai đoạn hoạt động âm nhạc sau khi trở về nước cho đến thời kỳ ông trở thành một trong những nhạc sĩ đại chúng có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong thập niên 1980 đến 2000.

Điểm nhấn của triển lãm là khu vực nghe - nhìn tái hiện không khí âm nhạc của nhiều thập kỷ trước với băng cassette, đĩa than, đĩa CD, tư liệu ghi âm và các bộ phim có phần nhạc do Thanh Tùng sáng tác như Ván bài lật ngửa hay Hòn đất.

Ngoài ra, hàng chục ca khúc tiêu biểu của nhạc sĩ cũng được số hóa để khán giả có thể trực tiếp nghe lại qua hệ thống tai nghe cá nhân ngay tại triển lãm.

Triển lãm là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm ngày nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời. Tiếp nối là chương trình ca nhạc đường phố Legacy of Love diễn ra ngày 29/5 tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Khép lại chuỗi hoạt động là đêm hòa nhạc Thanh Tùng - Legacy of Love tổ chức ngày 28/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ cùng dàn nhạc giao hưởng.

Nhạc sĩ Thanh Tùng sinh năm 1948 ở Khánh Hòa. Ông để lại hàng loạt ca khúc quen thuộc như Một mình, Hoa tím ngoài sân, Giọt nắng bên thềm, Lời tỏ tình của mùa xuân… Âm nhạc của ông gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả Việt.