Ảnh gây sốt của Jennie

  Thứ năm, 7/5/2026 19:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Jennie gây chú ý khi tung loạt ảnh sang chảnh trong limousine, nhanh chóng thu hút hàng triệu tương tác. Trước đó, cô cùng BLACKPINK vừa đổ bộ Met Gala 2026.

Theo Nate, ngày 7/5, Jennie chia sẻ trên Instagram những hình ảnh cô ở bên trong một chiếc limousine. Trong ảnh, nữ ca sĩ diện chân váy trắng kết hợp áo croptop hai dây, khoác thêm áo lông đen và đeo kính râm bản lớn.

Ở một số khung hình, Jennie tạo dáng với biểu cảm tinh nghịch, làm nổi bật hình ảnh “young rich” hiện đại với cảm giác kiêu kỳ, phóng khoáng. Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn gây ấn tượng với thiết kế áo khoét sâu, phần thân áo có chi tiết thêu hoa nổi bật. Khi hạ nhẹ áo khoác lông, cô khoe bờ vai trần cùng vóc dáng gợi cảm.

Hình ảnh gây sốt của Jennie. Ảnh: @Jennie.

Ngay sau khi được đăng tải, bộ ảnh của Jennie nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt tương tác chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều khán giả cho rằng nữ thần tượng thể hiện rõ khí chất ngôi sao quốc tế, từ cách tạo dáng, biểu cảm đến phong cách thời trang. Không ít khoảnh khắc trong loạt ảnh cũng nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn trực tuyến và mạng xã hội châu Á.

Trước đó, vào ngày 5/5, BLACKPINK đã trở thành tâm điểm khi toàn bộ 4 thành viên cùng tham dự Met Gala 2026 tại New York, Mỹ. Nhóm gây bàn tán với phong cách thời trang nổi bật, mỗi thành viên thể hiện một cá tính riêng trên thảm đỏ. Đây cũng là lần đầu tiên cả 4 thành viên BLACKPINK cùng xuất hiện tại sự kiện này.

Với Jennie, ở lần 4 liên tiếp góp mặt tại Met Gala - sự kiện được xem là “đêm hội thời trang lớn nhất hành tinh”, cô xuất hiện với với thiết kế Chanel đặt riêng mang tông xanh ánh kim nổi bật. Theo Vogue, bộ váy được đính khoảng 15.000 chi tiết sequin và mất hơn 540 giờ thủ công để hoàn thiện.

Jennie tại Met Gala 2026. Ảnh: CNN.

Tạo hình của Jennie được đánh giá mang đậm tinh thần thời trang cao cấp nhưng vẫn giữ nét hiện đại, cá tính quen thuộc. Nữ ca sĩ kết hợp trang phục cùng trang sức Chanel High Jewelry bằng vàng và kim cương trắng, đồng thời lựa chọn kiểu tóc búi cao cùng lối trang điểm tông hồng nhẹ. Nhiều tạp chí quốc tế như Vogue, ELLE hay Harper’s Bazaar đều đưa Jennie vào danh sách những ngôi sao mặc đẹp tại Met Gala năm nay.

Minh An

Jennie Jennie Chanel ảnh gây sốt giải trí

    Jennie Kim, thường được biết đến với nghệ danh Jennie, là một nữ ca sĩ, rapper người Hàn Quốc. Cô thành viên của nhóm nhạc nữ Black Pink do công ty giải trí YG Entertainment thành lập và quản lý.

    • Ngày sinh: 16/1/1996
    • Nơi sinh: Seoul, Hàn Quốc

    Được thành lập từ những năm 1909-1910 do Gabrielle "Coco" Chanel sáng lập, cái tên Chanel được biết đến như một nhãn hiệu thời trang cao cấp của ngành công nghiệp thời trang nước Pháp. Công ty thuộc sở hữu Alain Wertheimer và Gérard Wertheimer, cháu trai của Pierre Wertheimer, là đối tác kinh doanh ban đầu của Coco Chanel.

    • Thành lập: 1909
    • Sáng lập: Coco Chanel
    • Trụ sở chính: London, Anh

