Britney Spears bị tuyên 12 tháng quản chế

Britney Spears tránh án tù sau khi nhận tội lái xe bất cẩn. Nữ ca sĩ bị tuyên 12 tháng quản chế và phải tham gia chương trình điều trị.

Theo The Hollywood Reporter, Britney Spears đã chính thức nhận tội lái xe bất cẩn trong vụ việc liên quan đến cáo buộc DUI (lái xe dưới ảnh hưởng của rượu và chất kích thích). Theo thỏa thuận nhận tội, nữ ca sĩ sẽ không phải thi hành án tù mà chịu 12 tháng quản chế.

Tại phiên xử ở Ventura County Superior Court, luật sư Michael A. Goldstein đã đại diện Spears đưa ra lời nhận tội.

Theo phán quyết, Spears phải hoàn thành chương trình điều trị lạm dụng chất kích thích kéo dài 3 tháng, nộp phạt 571 USD và tuân thủ các điều kiện giám sát. Cô cũng bị tuyên án 1 ngày tù nhưng được trừ vào thời gian đã bị tạm giữ trước đó.

Spears đã lái xe lạng lách giữa các làn đường trước khi bị bắt. Ảnh: GC.

Tòa án yêu cầu nữ ca sĩ chỉ được sử dụng thuốc khi có đơn hợp lệ, đồng thời phải gặp chuyên gia tâm lý hàng tuần và bác sĩ tâm thần hai lần mỗi tháng. Trong trường hợp bị kiểm tra khi đang lái xe, cô có thể phải thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn hoặc chất kích thích.

Đại diện công tố, ông Erik Nasarenko, cho biết cơ quan chức năng ủng hộ việc Spears điều trị sức khỏe tâm thần và cai nghiện, nhấn mạnh mục tiêu là ngăn ngừa tái phạm.

Spears bị bắt vào ngày 4/3 sau khi bị phát hiện lái xe với tốc độ cao và có dấu hiệu mất kiểm soát. Sau vụ việc, đại diện của cô cho biết nữ ca sĩ đã tự nguyện vào cơ sở cai nghiện trong tháng 4 và cam kết tuân thủ pháp luật.

Vụ việc mới nhất tiếp tục thu hút sự chú ý đối với đời sống cá nhân nhiều biến động của Spears. Năm 2021, cô chính thức chấm dứt quyền giám hộ kéo dài 13 năm - cơ chế từng trao quyền kiểm soát cuộc sống và tài chính của cô cho gia đình.

Luật sư của Spears cho biết thân chủ đang ở trạng thái ổn định và xem việc nhận tội là bước cần thiết để khép lại vụ việc, tiếp tục quá trình cải thiện bản thân.