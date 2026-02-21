Tiêu chảy là tình trạng gây ra sự mất nước và chất điện giải trong cơ thể, làm người bệnh cảm thấy mệt mỏi. Để hồi phục nhanh chóng, người bệnh nên ăn và tránh một số thực phẩm dưới đây.

Tiêu chảy thường mất 2-4 ngày để khỏi, nhưng tùy thuộc vào nguyên nhân, có thể mất đến một tuần. Một phần quan trọng của quá trình hồi phục là lựa chọn đúng loại thực phẩm để ăn khi bị tiêu chảy. Bệnh nhân thường hỏi nên ăn gì để hồi sức sau tiêu chảy, vì việc ăn đúng loại thực phẩm có thể ảnh hưởng đáng kể đến quá trình hồi phục.

Khi bệnh nhân cố gắng hồi phục sau tiêu chảy, biện pháp đầu tiên là chuyển sang các bữa ăn đơn giản. Đối với các trường hợp không nghiêm trọng hoặc đe dọa đến tính mạng, mọi người nên giảm lượng thức ăn nhiều muối, chất béo và dầu.

Nên ăn gì khi bị tiêu chảy?

Theo Healthline, đối với những đợt tiêu chảy không quá nghiêm trọng, bệnh nhân có thể kiểm soát và hồi phục các triệu chứng bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống.

Để đạt kết quả tốt nhất, hãy đảm bảo đưa những thực phẩm phù hợp khi bị tiêu chảy vào kế hoạch phục hồi. Học cách ăn uống sau khi bị tiêu chảy và duy trì chế độ ăn uống cân bằng sau đó có thể ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa khác.

Các loại thực phẩm sau đây rất lý tưởng để tăng cường sức khỏe sau khi bị tiêu chảy:

Thức ăn nhạt

Đối với những bệnh nhân đang cố gắng hồi sức sau tiêu chảy, bác sĩ khuyên nên ăn những thức ăn nhạt, không có mùi vị. Những thực phẩm này bao gồm:

Yến mạch

Bánh mì

Mì ống

Bánh quy giòn

Khoai tây luộc

Cơm trắng

Sốt táo

Chuối

Các loại ngũ cốc khác như cháo gạo hoặc bột mì

Thực phẩm chứa men vi sinh

Đối với những người đang cố gắng hồi phục sau tiêu chảy, thực phẩm giàu probiotic rất hữu ích trong việc giảm các triệu chứng của bệnh. Sữa chua là lựa chọn tuyệt vời khi bị tiêu chảy vì nó chứa các lợi khuẩn probiotics. Những vi khuẩn có lợi này giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm tình trạng viêm nhiễm và thúc đẩy quá trình hồi phục của đường tiêu hóa.

Những loại đồ uống nào giúp trị tiêu chảy?

Đối với bệnh nhân đang hồi phục sau một đợt bệnh, việc giữ đủ nước rất quan trọng. Ngoài nước lọc, các loại nước dùng trong như nước dùng gà hoặc bò không có mỡ, nước dừa hoặc các loại nước khác có bổ sung vitamin và chất điện giải.

Những bệnh nhân đang cố gắng hồi sức sau tiêu chảy nên ăn những thức ăn nhạt, không có mùi vị. Ảnh: Verywell Health.

Các loại thực phẩm cần tránh

Trong thời gian hồi phục sau tiêu chảy, bệnh nhân có thể cảm thấy thèm ăn những bữa ăn thịnh soạn. Tuy nhiên, cần phải tránh một số loại thực phẩm có thể gây khó chịu cho dạ dày và kích hoạt một đợt tiêu chảy khác. Các loại thực phẩm và đồ uống cần tránh bao gồm:

Đồ ăn cay

Đồ ăn chiên rán, nhiều dầu mỡ

Các loại trái cây họ cam quýt

Cà phê và đồ uống có ga

Cá mòi

Chất tạo ngọt nhân tạo

Dứa, anh đào, các loại quả mọng có hạt, quả sung, nho đen và nho

Thực phẩm chế biến sẵn

Các loại rau sống bao gồm hành tây và ngô

Thịt lợn và thịt bê.