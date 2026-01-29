Ấn Độ tuyên bố đã khống chế ổ dịch Nipah

Sau khi xác nhận hai ca nhiễm virus Nipah tại bang Tây Bengal, Ấn Độ khẳng định đã kiểm soát được ổ dịch, trong khi nhiều nước châu Á tăng cường sàng lọc y tế và giám sát sân bay.

Ngày 28/1, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo hai ca Nipah được phát hiện kể từ tháng 12. Toàn bộ các trường hợp tiếp xúc gần đã được cách ly và xét nghiệm. Bộ không công bố chi tiết về bệnh nhân, song cho biết đã truy vết 196 người liên quan và tất cả đều cho kết quả âm tính, theo AP.

“Theo dõi tình hình đang được thực hiện liên tục và mọi biện pháp y tế công cộng cần thiết đã được triển khai”, Bộ Y tế Ấn Độ nhấn mạnh.

Nipah là virus lây truyền từ động vật sang người, lần đầu được phát hiện trong đợt bùng phát tại Malaysia vào thập niên 1990. Virus này lây qua dơi ăn quả, lợn và tiếp xúc giữa người với người. Hiện chưa có vaccine phòng ngừa, việc điều trị chủ yếu mang tính hỗ trợ nhằm kiểm soát biến chứng và ổn định tình trạng bệnh nhân. Nipah có thể gây sốt cao, co giật và nôn mửa dữ dội.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ tử vong của Nipah ước tính từ 40% đến 75%, cao hơn nhiều so với virus corona.

Chưa ghi nhận ca nhiễm nào bên ngoài Ấn Độ. Tuy nhiên, như một biện pháp phòng ngừa, nhiều nước châu Á đã áp dụng hoặc siết chặt các biện pháp sàng lọc tại sân bay. Động thái này được đưa ra sau những thông tin ban đầu trên truyền thông Ấn Độ cho rằng số ca nhiễm tăng mạnh, song giới chức y tế khẳng định các con số đó là “suy đoán và không chính xác”.

Các nhân viên y tế sân bay đeo khẩu trang bảo vệ kiểm tra hành khách từ các chuyến bay quốc tế đến Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok (Thái Lan) ngày 25/1, sau khi thực hiện các biện pháp sàng lọc sức khỏe đối với hành khách đến từ Tây Bengal, Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Indonesia và Thái Lan tăng cường kiểm soát tại các sân bay lớn, bao gồm khai báo y tế, đo thân nhiệt và theo dõi trực quan đối với hành khách nhập cảnh. Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cho biết đã lắp đặt hệ thống quét thân nhiệt tại các cổng đến dành cho các chuyến bay thẳng từ Tây Bengal tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok.

Bộ Y tế Myanmar khuyến cáo hạn chế các chuyến đi không cần thiết tới Tây Bengal, đồng thời kêu gọi du khách tìm kiếm chăm sóc y tế ngay nếu xuất hiện triệu chứng trong vòng 14 ngày sau khi đi lại.

Nước này cũng cho biết các biện pháp giám sát sốt được triển khai từ thời Covid-19 tại sân bay đã được tăng cường đối với hành khách đến từ Ấn Độ, cùng với việc sẵn sàng năng lực xét nghiệm và vật tư y tế.

Trung Quốc cho biết sẽ đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại khu vực biên giới. Truyền thông nhà nước đưa tin cơ quan y tế đã tiến hành đánh giá rủi ro, tăng cường đào tạo nhân viên y tế, đồng thời nâng cao năng lực giám sát và xét nghiệm.

Trước đây, các đợt bùng phát Nipah từng xảy ra tại Tây Bengal vào các năm 2001 và 2007, trong khi những ca gần đây chủ yếu được ghi nhận ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Đợt bùng phát nghiêm trọng năm 2018 tại Kerala đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.