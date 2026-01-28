Trung Quốc tìm ra thuốc triển vọng đối phó virus Nipah

Kết quả nghiên cứu cho thấy thuốc VV116 giúp tăng tỷ lệ sống và giảm tải lượng virus Nipah trên mô hình động vật, được kỳ vọng để phòng ngừa và điều trị các ca bệnh nguy hiểm.

Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện thuốc kháng virus đường uống VV116 cho thấy khả năng ức chế mạnh virus Nipah. Ảnh: VCG.

Một nghiên cứu chung của các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát hiện thuốc kháng virus đường uống VV116 - loại nucleoside đã được phê duyệt điều trị Covid-19 - cho thấy hoạt tính ức chế mạnh đối với virus Nipah.

Phát hiện này mở ra triển vọng mới trong phòng ngừa và điều trị căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang khiến nhiều quốc gia châu Á lo ngại, theo thông báo ngày 26/1 của Viện Virus học Vũ Hán, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS), Global Times đưa tin.

Theo Viện Virus học Vũ Hán, kể từ khi được ghi nhận lần đầu tại Malaysia năm 1998, virus Nipah đã trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu, với tỷ lệ tử vong dao động từ 40-70%.

Đầu tháng 1 năm nay, bang Tây Bengal của Ấn Độ tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm và tử vong mới, buộc giới chức y tế phải cách ly khoảng 100 người từng tiếp xúc gần.

Trong bối cảnh chưa có thuốc điều trị hay vaccine được phê duyệt, cùng khả năng lây nhiễm trên nhiều loài vật chủ, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp virus Nipah vào nhóm mối đe dọa ưu tiên hàng đầu ở cấp khu vực.

Nhóm nghiên cứu đến từ Viện Virus học Vũ Hán, Viện Dược liệu Thượng Hải và Công ty Khoa học Đời sống Vigonvita mới đây đã công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học quốc tế Emerging Microbes & Infections, với bài báo mang tên “Thuốc nucleoside đường uống VV116 - ứng cử viên đầy triển vọng trong điều trị nhiễm virus Nipah”.

VV116 hiện là thuốc kháng virus đường uống đã được cấp phép điều trị COVID-19 tại Trung Quốc và Uzbekistan. Trong các thí nghiệm in vitro, VV116 và các chất chuyển hóa có hoạt tính của thuốc cho thấy khả năng ức chế rõ rệt virus Nipah, bao gồm cả hai chủng nguy hiểm là “chủng Malaysia” (NiV-M) và “chủng Bangladesh” (NiV-B).

Đáng chú ý, trong mô hình nhiễm virus liều gây chết người trên chuột hamster vàng, việc sử dụng VV116 đường uống với liều 400 mg/kg thể trọng đã giúp nâng tỷ lệ sống sót lên 66,7%, đồng thời làm giảm mạnh tải lượng virus tại các cơ quan đích quan trọng như phổi, lá lách và não, theo thông tin từ Viện Virus học Vũ Hán.

Các kết quả này khẳng định tiềm năng điều trị của VV116 đối với nhiễm virus Nipah, cho thấy thuốc có thể được xem xét như biện pháp dự phòng cho các nhóm nguy cơ cao như nhân viên y tế, nhân viên phòng thí nghiệm, đồng thời là lựa chọn sẵn có để ứng phó với các đợt bùng phát Nipah trong hiện tại và tương lai.

Công ty Vigonvita Life Science cho biết dữ liệu tiền lâm sàng cho thấy VV116 có nhiều triển vọng phát triển thành thuốc điều trị virus Nipah. Tuy nhiên, giới chuyên gia trong ngành dược cũng lưu ý rằng, dù kết quả ban đầu rất khả quan, VV116 vẫn cần trải qua các nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt, quy mô lớn trước khi có thể được đưa vào sử dụng rộng rãi trong thực tế.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, ngày 26/1, ông Wang Xinyu - Phó Giám đốc khoa Bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Huashan thuộc Đại học Phúc Đán - cho biết dữ liệu giám sát của WHO và các trung tâm kiểm soát dịch bệnh tại nhiều quốc gia cho thấy Ấn Độ hiện đang trong giai đoạn lây lan tích cực của virus Nipah.

Dù chưa bùng phát thành dịch quy mô lớn, các ổ dịch nhỏ lẻ với tỷ lệ tử vong cao vẫn xuất hiện tại một số địa phương, cho thấy đặc điểm lây lan liên vùng và lây nhiễm tập trung trong môi trường bệnh viện.

Theo ông Wang, đến nay Trung Quốc đại lục chưa ghi nhận ca nhiễm virus Nipah nào ở người.

“Người dân không cần hoang mang, nhưng cần duy trì sự cảnh giác, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và tin tưởng vào hiệu quả của các biện pháp giám sát, phòng ngừa dựa trên cơ sở khoa học”, ông nhấn mạnh.