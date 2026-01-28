Ngôi làng nơi virus Nipah được phát hiện có gì đặc biệt?

Ngôi làng Kampung Sungai Nipah tại Malaysia được cả thế giới biết đến là nơi khởi nguồn của virus Nipah. Thế nhưng, sau hơn hai thập kỷ, ngôi làng nhỏ này đã hồi sinh mạnh mẽ.

Cổng vào ngôi làng Kampung Sungai Nipah, nơi khởi nguồn của virus Nipah. Ảnh: Free Malaysia Today.

Ngôi làng Kampung Sungai Nipah tại Malaysia hồi sinh mạnh mẽ, ghi dấu ấn với một bảo tàng văn hóa độc đáo, nền kinh tế dừa nước bền vững, ngành du lịch cộng đồng phát triển và đời sống yên bình hiếm có.

Cây Nipah - 'vàng lỏng' của đầm lầy

Đúng như tên gọi “Sungai Nipah” (nghĩa là “dừa nước”), ngôi làng có mối gắn bó lâu đời với cây dừa nước, loài cây đặc trưng của vùng đất ngập mặn Đông Nam Á. Ban đầu, người dân sử dụng cây Nipah để sản xuất lá thuốc lá. Tuy nhiên, kể từ những năm 1990, theo lời khuyên của các quan chức chính phủ, họ đã chuyển sang sản xuất Nipah có lợi nhuận cao hơn.

Cây dừa nước đã tạo ra một ngành kinh tế bền vững mới cho người dân Nipah sau khủng hoảng y tế. Ảnh: Pixar bay.

Ngày nay, kinh tế dừa nước đang đóng góp tích cực vào sinh kế bền vững cho người dân Kampung Sungai Nipah. Cây dừa nước mang lại nhiều sản vật giá trị: Nhựa hoa dừa được khai thác để nấu thành đường và giấm truyền thống, quả dừa nước thì trở thành món giải khát thanh mát, còn lá dừa nước tiếp tục được sử dụng làm vật liệu lợp mái nhà và đan thủ công.

Nhờ phương thức khai thác tự nhiên và tái sinh liên tục của loài cây này, việc phát triển kinh tế dừa nước không những mang lại thu nhập ổn định mà còn thân thiện với môi trường, góp phần bảo vệ rừng ngập mặn, chống xói mòn bờ sông và duy trì hệ sinh thái ven biển.

Bảo tàng Văn hóa Sg. Nipah - Di sản văn hóa từ biến cố lịch sử

Bảo tàng Văn hóa Sg. Nipah đón khoảng 400 lượt khách tham quan mỗi tháng. Ảnh: Nipah Time Tunel Museum.

Tại trung tâm của Kampung Sungai Nipah, Bảo tàng Văn hóa Sg. Nipah nằm đó như một chứng nhân cho lịch sử phát triển của ngôi làng. Ra đời hơn 7 năm trước, bảo tàng không chỉ là một công trình kiến trúc đáng tự hào của người dân địa phương mà là nơi lưu giữ những trang sử thăng trầm của vùng đất này. Khách tham quan có thể lần lượt tìm hiểu các mốc thời gian, cảm nhận được những thăng trầm mà nơi đây đã trải qua.

Một điểm nhấn thú vị trong bảo tàng là khu trưng bày về nghề nuôi heo, nghề từng một thời làm nên sự phồn thịnh của làng trước dịch bệnh. Tại đây, du khách được tìm hiểu chi tiết quy trình chăn nuôi heo, từ khâu gây giống, chăm sóc heo con cho đến khi xuất chuồng và phân phối ra thị trường.

Thông qua những hình ảnh, mô hình và tư liệu sống động, bảo tàng không chỉ tưởng niệm những mất mát do dịch bệnh gây ra, mà còn ghi dấu một ngành nghề đã từng làm nên sự giàu có của người dân làng Nipah.

Bảo tàng cũng là nơi lưu giữ lịch sử về thời kỳ bùng nổ virus Nipah tại ngôi làng. Ảnh: Nipah Time Tunel Museum.

Đối với cộng đồng địa phương, bảo tàng là lời nhắc nhở các thế hệ về bài học quá khứ, đồng thời gắn kết mọi người trong niềm tự hào về sự hồi sinh của làng. Bảo tàng Văn hóa Sg. Nipah ngày nay đã trở thành một biểu tượng văn hóa của vùng, thu hút du khách tứ phương, đồng thời góp phần giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của ý thức phòng ngừa dịch bệnh.

Du lịch cộng đồng - Nền kinh tế mới của Nipah

Kinh tế du lịch tại Kampung Sungai Nipah đang bùng nổ nhờ sự kết hợp giữa nông nghiệp trải nghiệm và du lịch văn hóa. Du khách tìm đến ngôi làng để trải nghiệm không khí làng quê và khám phá những câu chuyện ít người biết đến của nơi này.

Những bức tranh tường đã hấp dẫn rất nhiều khách du lịch. Ảnh: Dreams Time.

Bên cạnh yếu tố lịch sử, Kampung Sungai Nipah còn thu hút du khách bởi vẻ đẹp mộc mạc và đời sống văn hóa đa dạng. Dạo quanh làng, du khách sẽ bắt gặp những bức tranh tường rực rỡ sắc màu do chính tay người dân vẽ lên nhà cửa, tường rào. Những bức tranh vừa để làm đẹp cảnh quan, vừa kể lại câu chuyện của làng Nipah một cách sinh động. Những con đường ở đây mang tên các loại trái cây nhiệt đới, tạo cảm giác gần gũi và thú vị cho bước chân khách lạ.

Du khách cũng có thể ghé thăm ngôi miếu làng cổ kính với kiến trúc truyền thống, nơi cộng đồng người Hoa chiếm đa số ở đây thường xuyên hương khói và tổ chức lễ hội. Ngôi miếu không chỉ là điểm tham quan văn hóa tâm linh.

Người dân ở ngôi làng này tin rằng chính các vị thần bảo hộ nơi đây đã che chở họ vượt qua hoạn nạn. Ngoài ra, du khách đến với làng Kampung Sungai Nipah còn có thể trực tiếp trải nghiệm việc thu hoạch dầu cọ, lấy nhựa Nipah hay thưởng thức ẩm thực độc đáo nơi đây.

Ẩm thực hấp dẫn tại Kampung Sungai Nipah cũng là một trong những điều thú vị của ngôi làng. Ảnh: Ricki Travel Diary.

Bước qua quá khứ đau thương với dịch bệnh nguy hiểm, Kampung Sungai Nipah hôm nay không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn, mà còn là biểu tượng của niềm tin và nghị lực cộng đồng.