Ấn Độ ghi nhận ca không qua khỏi do virus Nipah

Nữ điều dưỡng từng nhiễm Nipah tại Tây Bengal qua đời do ngừng tim sau thời gian điều trị, dù trước đó đã có kết quả âm tính với virus.

Các nhân viên y tế tại khu cách ly Nipah. Ảnh: Reuters.

Ngày 12/2, Thư ký Y tế bang Tây Bengal (Ấn Độ) Narayan Swaroop Nigam xác nhận với Reuters một nữ điều dưỡng từng nhiễm virus Nipah đã không qua khỏi do ngừng tim sau thời gian điều trị tích cực. Bệnh nhân qua đời vào khoảng 16h20 cùng ngày.

Theo giới chức y tế, nữ điều dưỡng là một trong hai nhân viên y tế tại bang được xác nhận dương tính với Nipah hồi đầu năm nay. Trường hợp còn lại là một nam điều dưỡng đã bình phục và xuất viện.

Bệnh nhân cư trú tại Katwa, quận Purba Bardhaman. Cô bắt đầu xuất hiện triệu chứng vào đầu tháng 1, sau khi trở về nhà hôm 31/12 dịp nghỉ năm mới. Ban đầu, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện và Trường Y Burdwan trước khi chuyển đến một bệnh viện tư ở Barasat. Sau thời gian hôn mê kéo dài, hệ miễn dịch của cô suy yếu đáng kể. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân mắc thêm viêm phổi và nhiễm trùng bệnh viện.

Cuối tháng 1, nữ điều dưỡng được rút máy thở sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với Nipah. Tuy nhiên, theo một quan chức y tế trao đổi với hãng tin PTI, dù đã khỏi nhiễm virus, cô vẫn phải đối mặt với nhiều biến chứng nghiêm trọng.

“Dù đã hồi phục khỏi Nipah, bệnh nhân xuất hiện nhiều biến chứng phức tạp”, vị này cho biết. Trước khi tình trạng xấu đi đột ngột, bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại, có thể cử động tay chân và nói chuyện.

Virus Nipah thường lây sang người qua tiếp xúc với dơi nhiễm bệnh hoặc thực phẩm bị nhiễm dịch tiết của dơi, đặc biệt là trái cây. Bệnh có thể gây sốt, viêm não cấp và có tỷ lệ không qua khỏi dao động từ 40% đến 75%, tùy thuộc điều kiện chăm sóc y tế.

Ấn Độ nhiều năm qua ghi nhận các ca nhiễm rải rác, trong đó bang Kerala ở miền nam được đánh giá là một trong những khu vực có nguy cơ cao. Sau khi Ấn Độ xác nhận các ca mắc hồi tháng trước, Thái Lan, Singapore và Pakistan đã tăng cường sàng lọc y tế tại sân bay. Tuy vậy, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định nguy cơ virus lan rộng ra quốc tế hiện ở mức thấp.

Trước đó, WHO cũng ghi nhận một phụ nữ tại Bangladesh không qua khỏi do nhiễm Nipah vào tháng 1. Dù được xếp vào nhóm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, các chuyên gia cho rằng nguy cơ lan rộng ra ngoài khu vực hiện vẫn trong tầm kiểm soát.