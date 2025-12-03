AMEE thay đổi

Ngày 2/12 đánh dấu cột mốc mới trên hành trình sự nghiệp của AMEE. Nữ ca sĩ thông báo rời khỏi ST.319 Entertainment sau 7 năm gắn bó. Theo nữ ca sĩ, đây là một phần quan trọng của chặng đường theo đuổi đam mê âm nhạc và sẽ là nền tảng để cô bước tiếp một cách vững vàng hơn. Trong thời gian dưới "trướng" ST.319 Entertainment, AMEE sở hữu nhiều bản hit Ex's Hate Me, Anh nhà ở đâu thế, Trời giấu trời mang đi, Sao anh chưa về nhà…

Bên cạnh sự thay đổi về định hướng hoạt động, AMEE cũng nhiều lần gây bất ngờ về phong cách thời trang và vẻ ngoài khác lạ. Ngôi sao sinh năm 2000 "phá vỡ" hình tượng babygirl nhẹ nhàng, ngọt ngào mà cô xây dựng từ những ngày đầu. Thay vào đó, ca sĩ luôn xuất hiện với những outfit năng động, trendy nhưng không kém phần cá tính.

Nữ ca sĩ trở thành khách mời của nhiều sự kiện về thời trang trong, ngoài nước. Nữ ca sĩ cũng không ngại trong việc làm mới hình ảnh bản thân. Song về âm nhạc, trong 5 năm qua, AMEE ít ra sản phẩm.

Hơn một năm qua, AMEE tiếp tục im ắng. Cô có tham gia biểu diễn ở một số chương trình, sân khấu âm nhạc. Song không ít lần, nữ ca sĩ gây tranh luận vì khả năng hát live yếu.

