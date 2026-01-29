Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
16.000 nhân viên Amazon sắp mất việc

  • Thứ năm, 29/1/2026 13:28 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Amazon xác nhận sẽ cắt giảm khoảng 16.000 vị trí việc làm thuộc khối nhân sự văn phòng trên toàn cầu, qua đó hoàn tất kế hoạch tinh giản gần 30.000 lao động kể từ tháng 10/2025.

Chỉ trong 3 tháng, Amazon lần lượt thực hiện các đợt cắt giảm nhân sự số lượng lớn trên toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, đây là đợt sa thải lớn thứ hai của Amazon chỉ trong vòng 3 tháng, nằm trong chiến lược cải tổ do CEO Andy Jassy dẫn dắt. Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, Amazon đã cắt giảm khoảng 14.000 việc làm, với lý do liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng lan rộng và những thay đổi trong văn hóa doanh nghiệp.

Dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số 1,58 triệu nhân sự toàn cầu (chủ yếu là khối vận hành), đợt tinh giản này tương đương gần 10% lực lượng lao động văn phòng của công ty. Với quy mô vượt xa con số 27.000 người từng bị sa thải của giai đoạn 2022-2023, đây chính là đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất trong lịch sử hơn 30 năm hình thành và phát triển của Amazon.

Bà Beth Galetti, Giám đốc nhân sự của Amazon nhận định: "Việc cắt giảm nhân sự là cần thiết để giảm bớt các tầng nấc quản lý, tăng quyền sở hữu công việc và loại bỏ tính quan liêu trong tổ chức". Bà cũng để ngỏ khả năng sẽ có thêm các điều chỉnh nhân sự ở một số bộ phận trong thời gian tới, tùy theo nhu cầu vận hành và tiến trình tái cấu trúc.

Dù phạm vi cắt giảm cụ thể chưa được công bố chính thức, làn sóng lo ngại đã lan rộng khắp hệ thống khi hàng nghìn nhân viên bắt đầu chia sẻ về tình trạng xáo trộn tâm lý. Các mảng kinh doanh cốt lõi và tiềm năng đều nằm trong diện ảnh hưởng, từ Amazon Web Services (AWS), trợ lý Alexa, Prime Video cho đến các đơn vị phần cứng, quảng cáo, giao hàng chặng cuối, cùng một số nhóm phát triển Kindle và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Trước động thái trên, ban lãnh đạo Amazon đã lên tiếng thừa nhận sự phát triển nhanh của AI đang làm thay đổi căn bản cách doanh nghiệp vận hành. Các công cụ AI hiện có thể đảm nhiệm nhiều công việc, từ tác vụ hành chính thường nhật đến các vấn đề kỹ thuật phức tạp như lập trình, qua đó làm giảm nhu cầu lao động truyền thống.

Trước đó, CEO Andy Jassy từng cảnh báo rằng việc ứng dụng AI ngày càng sâu rộng sẽ kéo theo quá trình tự động hóa mạnh mẽ hơn, đồng nghĩa với việc một số vị trí việc làm văn phòng sẽ không còn cần thiết trong tương lai.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng AI đang bị sử dụng như một “lý do hợp lý” để các doanh nghiệp đẩy nhanh kế hoạch cắt giảm nhân sự vốn đã được chuẩn bị từ trước.

Amazon không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Meta và Microsoft từng mở rộng tuyển dụng mạnh mẽ trong giai đoạn đại dịch Covid-19, khi nhu cầu dịch vụ số bùng nổ, cũng đang trải qua quá trình tái cấu trúc để thích ứng với bối cảnh mới. Gần đây, các doanh nghiệp như UPS, Pinterest hay ASML cũng đã công bố kế hoạch cắt giảm lao động.

Cổ phiếu Amazon đã giảm hơn 2% trong phiên giao dịch gần nhất, trong bối cảnh nhà đầu tư theo dõi sát sao tác động của quá trình tái cơ cấu và việc ứng dụng AI đối với hiệu quả kinh doanh của tập đoàn trong thời gian tới.

Song song với việc tinh giản nhân sự, Amazon cũng đang thu hẹp đáng kể các hoạt động bán lẻ truyền thống. Tập đoàn cho biết sẽ đóng cửa toàn bộ các cửa hàng thực phẩm vật lý Fresh và Go còn lại, chấm dứt nhiều năm thử nghiệm mô hình bán lẻ offline nhưng không đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Bên cạnh đó, Amazon cũng quyết định dừng triển khai hệ thống thanh toán sinh trắc học Amazon One, công nghệ cho phép khách hàng xác thực giao dịch bằng cách quét lòng bàn tay. Đây được xem là bước lùi đối với tham vọng mở rộng các giải pháp thanh toán mới của tập đoàn.

Theo Amazon, các động thái này nhằm tập trung nguồn lực cho những mảng kinh doanh cốt lõi, đồng thời loại bỏ những dự án không mang lại hiệu quả tài chính rõ rệt.

