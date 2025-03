Alvarez gợi lại cú đá 11 m 'ma thuật' của Ronaldo

Lượt về vòng 16 đội Champions League mùa giải 2017/18, PSG vươn lên dẫn trước, nhưng không lâu sau đó, Ronaldo gỡ hòa từ chấm 11 m, tạo tiền đề cho màn ngược dòng thắng 3-1 của Real Madrid (chung cuộc thắng 5-2).

Trận đại chiến giữa Real Madrid và PSG gây chú ý bởi tình huống tranh cãi liên quan đến quả phạt đền của Ronaldo. Tuy nhiên, điều khiến người ta bàn tán nhiều không phải là cú sút mà là cách trái bóng đột nhiên tự xê dịch khỏi vị trí ban đầu trước khi CR7 thực hiện cú đá.

Ban đầu, nhiều người nghĩ rằng Ronaldo chạm bóng 2 lần, nhưng pha quay chậm cho thấy anh không hề tác động gì. Daily Mail thậm chí gọi đây là "khoảnh khắc ma thuật", bởi không ai có thể giải thích vì sao quả bóng lại tự dịch chuyển.

Thực tế, Ronaldo đặt chân trụ rất gần và suýt chạm vào bóng. Dù vậy, điều khác biệt là Julian Alvarez trượt chân, còn cựu tiền đạo MU đứng vững cả sau khi hoàn tất cú sút. Có lẽ yếu tố này khiến cú sút của Ronaldo dễ dàng được chấp nhận hơn.

Theo quan điểm của cựu trọng tài Graham Poll, quả phạt đền có thể phải thực hiện lại, vì theo luật, bóng không được tự động dịch chuyển trước khi có tác động của cầu thủ. Tuy nhiên, cựu danh thủ Michael Owen không đồng tình: "Rõ ràng trái bóng tự di chuyển. Có thể do mặt sân. Dù sao, cú sút của cậu ấy vẫn hoàn toàn hợp lệ và chính xác".

Thời điểm đó, Rio Ferdinand thốt lên: "Tôi thề với các bạn, mọi thứ thật điên rồ. Ronaldo từng tập luyện kiểu sút phạt đền như thế này. Nhưng tôi không nghĩ cậu ấy sẽ áp dụng nó trong một trận đấu. Dù sao, Ronaldo là một cầu thủ có kỹ thuật đáng kinh ngạc. Những cú sút của cậu ấy luôn có chính xác và mạnh tuyệt đối".

Dấu hỏi việc trái bóng tự xê dịch trước khi có sự tác động của Ronaldo chưa dừng lại ở đó. "Bóng nảy lên trước khi Ronaldo chạm chân vào. Làm sao một điều kỳ lạ như vậy lại có thể xảy ra" là thắc mắc chung của nhiều CĐV cho tới tận bây giờ.

Trở lại với trận chiến giữa Atletico Madrid và Real Madrid ở lượt về vòng 16 đội Champions League mùa này, hai đội hòa nhau sau 120 phút căng thẳng. Trên chấm 11 m, Alvarez bị từ chối bàn thắng vì VAR xác định anh chạm bóng 2 lần. Chung cuộc, Real thắng 4-2 và vào tứ kết gặp Arsenal.

