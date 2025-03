2 trường hợp phạm luật giống Alvarez ở Premier League

Năm 2017, Riyad Mahrez (khi còn khoác áo Leicester City) bị từ chối bàn thắng vì lỗi tương tự Alvarez trong trận thua 1-2 trước Man City. Khi thực hiện quả phạt đền, Mahrez trượt chân, khiến bóng vô tình chạm vào chân trụ trước khi bay vào lưới.

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola lên tiếng: "Cú sút đó trông khá kỳ lạ, nhưng luật rất rõ ràng. Hai chạm giống như trong golf. Điều này không thường xuyên xảy ra".

Tháng 1/2023, tiền đạo Aleksandar Mitrovic của Fulham gặp sự cố tương tự ở trận đấu với Newcastle. Khi thực hiện quả phạt đền, anh vô tình đá bóng trúng chân trụ do bị trượt, khiến bàn thắng không được công nhận. Fulham sau đó thua 0-1.

Cuối năm 2023, một trường hợp gây tranh cãi xảy ra tại giải VĐQG Scotland. Bojan Miovski (Aberdeen) cũng trượt chân khi sút phạt đền trong trận hòa 2-2 với St Mirren, dẫn đến pha chạm bóng 2 lần.

Nhưng khác với Mahrez và Mitrovic, VAR xem xét tình huống và quyết định công nhận bàn thắng. Sự khác biệt trong cách xử lý giữa các giải đấu tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về tính nhất quán của luật phạt đền trong bóng đá.

Trở lại với trận lượt về vòng 16 đội Champions League trên sân Metropolitano rạng sáng 13/3, Alvarez sút bóng vào lưới Thibaut Courtois nhưng không được công nhận. VAR xác định cầu thủ Atletico chạm bóng 2 lần khi đá luân lưu.

Marcos Llorente cũng đá hỏng, trong khi phía Real chỉ có Lucas Vazquez thực hiện không thành công. Chung cuộc, "Los Blancos" thắng 4-2 ở loạt luân lưu để giành vé vào tứ kết gặp Arsenal.

