Bellingham đánh đầu khi bị ném chai nước

Trên sân Metropolitano, "Los Blancos" giành quyền vào tứ kết sau khi thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu đầy tranh cãi trước Atletico Madrid. Julian Alvarez bị từ chối bàn thắng trước khi Antonio Rüdiger thực hiện cú sút quyết định loại Atletico khỏi cuộc chơi.

Bellingham là một trong những người thực hiện thành công lượt sút. Anh lạnh lùng đưa bóng vào góc phải khung thành. Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Real vỡ òa trong niềm vui, ăn mừng cuồng nhiệt ngay trước mặt các CĐV chủ nhà đang phẫn nộ.

Khoảnh khắc đó, một chai nước được CĐV Atletico ném từ khán đài xuống sân. Ngay lập tức, Bellingham trong lúc cao hứng đã bình tĩnh đánh đầu phá ra rồi tiếp tục cùng đồng đội mở tiệc ăn mừng trên sân.

Trái ngược với Bellingham, Vinicius Jr trải qua một trận đấu đáng quên. Phút 70, khi Real có cơ hội kết liễu trận đấu từ chấm phạt đền sau khi Kylian Mbappe bị phạm lỗi, Vinicius lại sút vọt xà một cách đáng tiếc.

Anh không có cơ hội chuộc lỗi trong loạt sút luân lưu vì bị thay ra bởi Endrick giữa hiệp phụ thứ hai. Nhưng khoảnh khắc gây tranh cãi nhất của Vinicius lại đến vào cuối hiệp phụ thứ nhất.

Khi chịu áp lực từ Nahuel Molina bên phía Atletico gần vùng cấm đối thủ, Vinicius ngã xuống dễ dàng, nhưng trọng tài không cắt còi. Trong lúc Atletico tổ chức phản công, Bellingham buộc phải lui về hỗ trợ phòng ngự, thực hiện một pha tắc bóng quyết đoán để ngăn chặn.

Quá bực tức, tiền vệ người Anh đập mạnh xuống sân rồi quay sang quát tháo Vinicius, trong khi đồng đội người Brazil chỉ biết giơ tay phản ứng.

Sau trận đấu, Vinicius vẫn có mặt trên sân ăn mừng. Anh khiêu khích CĐV chủ nhà bằng cách cởi áo khoác, đặt xuống sân và liên tục chỉ tay vào logo Real Madrid - như một lời nhắc nhở về sự thống trị của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tại cúp châu Âu.

Bên phía Atletico, HLV Diego Simeone tức tối khi trọng tài không công nhận bàn thắng của Julian Alvarez, còn HLV Carlo Ancelotti tin rằng đó là quyết định chính xác.

"Bóng đá thật kỳ lạ", Ancelotti nói. "Cậu ấy chạm bóng hai lần - cú sút bằng chân phải rồi vô tình chạm chân trái. Đó là một tình huống may rủi".

Real thắng 4-2 ở loạt luân lưu để giành vé vào tứ kết gặp Arsenal. Các trận tứ kết lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 9 và 10/4, lượt về sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17/4.

