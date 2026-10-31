Alonso chịu áp lực lớn trước đại chiến MU

Trước cuộc đối đầu MU, Xabi Alonso liên tục bị chất vấn về cách sử dụng nhân sự, đặc biệt là tài năng trẻ Estevao.

Alonso gặp nhiều áp lực vì không tin dùng Estevao. Ảnh: Reuters.

Estevao đang trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận lớn tại Chelsea. Dù sở hữu tiềm năng đáng kể, cầu thủ 19 tuổi không được Xabi Alonso trao nhiều cơ hội ra sân. Tình hình này đẩy chiến lược gia người Tây Ban Nha vào sức ép ngày càng lớn trước trận gặp MU vào tối 31/10.

Estevao mới chơi 172 phút trong tổng số 1100 phút của Chelsea ở mùa giải này, tương đương 15,6%. Đáng chú ý, ở trận thua Liverpool tại Carabao Cup hôm 29/10, người hâm mộ Chelsea liên tục hô vang tên tiền đạo Brazil trong hiệp hai. Tuy nhiên, Alonso không tung anh vào sân dù đội bóng thiếu vắng cả Joao Pedro và Cole Palmer.

BBC Sport đặt câu hỏi liệu Estevao có đang trở thành "cầu thủ bị lãng quên" tại Stamford Bridge? TalkSport thậm chí cảnh báo người hâm mộ có thể quay lưng với Alonso nếu cách đối xử với tài năng trẻ này tiếp tục kéo dài.

The Athletic cũng nhận định Estevao đang trở thành vấn đề đối với HLV người Tây Ban Nha. Trong khi đó, The Sun cho rằng Chelsea chơi tốt hơn khi có cầu thủ Brazil trên sân, dựa trên những thống kê của đội bóng.

Sức ép càng tăng khi Estevao vẫn nhận được sự tín nhiệm từ tuyển quốc gia. Dù ít được thi đấu tại Chelsea, anh được HLV Carlo Ancelotti triệu tập vào danh sách Brazil chuẩn bị cho đợt tập trung tháng 11.

Trong buổi họp báo trước trận gặp MU, Alonso liên tiếp nhận câu hỏi về Estevao. Những chất vấn ấy cho thấy câu chuyện không còn đơn thuần là lựa chọn chiến thuật. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha phải đối mặt với áp lực từ truyền thông, người hâm mộ và cả sự tương phản giữa cách ông sử dụng Estevao với niềm tin mà Ancelotti dành cho cầu thủ này.

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