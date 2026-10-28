Tình trạng của Mainoo

Tiền vệ Kobbie Mainoo trở lại tập luyện tại Carrington, giúp MU tăng cường lực lượng trước cuộc chạm trán Chelsea.

Mainoo trở lại sau chấn thương. Ảnh: Reuters.

Tiền vệ người Anh bỏ lỡ 4 trận gần nhất của MU vì chấn thương, bao gồm các cuộc đối đầu với Atletico Madrid và Como tại Champions League, cùng hai màn chạm trán Leeds United và Bournemouth tại Premier League. Đáng chú ý, "Quỷ đỏ" thua cả 4 trận đấu kể trên.

Việc Mainoo góp mặt giúp huấn luyện viên Michael Carrick củng cố tuyến giữa trong bối cảnh "Quỷ đỏ" đang dốc sức chấm dứt chuỗi 8 trận không thắng trên mọi đấu trường. Đ ến thời điểm hiện tại, Mainoo thi đấu 447 phút ở Premier League mùa 2026/2027. Anh ra sân 6 trận, trong đó có 5 lần đá chính, đóng góp 1 kiến tạo).

Vào ngày 29/10, chiến lược gia người Anh sẽ có buổi họp báo trước trận và dự kiến cập nhật thêm tình hình thể trạng của loạt cầu thủ khác gồm Patrick Dorgu, Marcus Rashford, Benjamin Sesko cùng Luke Shaw trước thềm đại chiến tại Stamford Bridge.

Về phía Chelsea, "The Blues" cũng chịu tổn thất nặng nề khi chân sút số Joao Pedro vắng mặt vì chấn thương đùi, bên cạnh thủ thành Emiliano Martinez và hậu vệ Reece James. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn đón tin tích cực khi tiền vệ Cole Palmer sẵn sàng thi đấu trở lại sau án treo giò.

Trên bảng xếp hạng Premier League, trong khi Manchester United gây thất vọng với vị trí thứ 16 với thành tích 1 thắng, 4 hòa và 3 thua thì Chelsea lại tạm thời đứng thứ 5, bỏ túi 13 điểm sau 8 vòng đấu.

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