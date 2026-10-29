Liverpool hạ Chelsea sau loạt luân lưu kịch tính

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Liverpool vượt qua Chelsea ở vòng 4 Carabao Cup. Ảnh: Reuters.
Với việc cả hai bên đều xoay tua đội hình, thế trận diễn ra giằng co và chỉ thực sự bùng nổ ở cuối hiệp một nhờ hai quả phạt đền chớp nhoáng. Phút 40, Ryan Gravenberch phạm lỗi với Moises Caicedo trong vòng cấm, tạo điều kiện để Morgan Rogers dễ dàng đánh bại thủ thành Giorgi Mamardashvili, đưa Chelsea vươn lên dẫn trước.
Dẫu vậy, lợi thế của đội khách chỉ kéo dài 3 phút. Wesley Fofana để bóng chạm tay tai hại từ một quả phạt góc, mang về quả 11 m cho Liverpool và Cody Gakpo đã lạnh lùng gỡ hòa 1-1.
Sau khi giành quyền đi tiếp, Liverpool sẽ hướng sự chú ý sang cuộc chạm trán Arsenal tại vòng 9 Premier League diễn ra vào ngày 1/11, trong khi Chelsea sẽ đối đầu Manchester United.
David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.
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