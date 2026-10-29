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Thể thao

Liverpool hạ Chelsea sau loạt luân lưu kịch tính

  • Thứ năm, 29/10/2026 05:44 (GMT+7)
  • 05:44 29/10/2026

Rạng sáng 29/10, Liverpool giành quyền vào tứ kết Carabao Cup sau khi thắng Chelsea 6-5 ở loạt luân lưu. Trước đó, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 trong 90 phút.

Liverpool vượt qua Chelsea ở vòng 4 Carabao Cup. Ảnh: Reuters.

Với việc cả hai bên đều xoay tua đội hình, thế trận diễn ra giằng co và chỉ thực sự bùng nổ ở cuối hiệp một nhờ hai quả phạt đền chớp nhoáng. Phút 40, Ryan Gravenberch phạm lỗi với Moises Caicedo trong vòng cấm, tạo điều kiện để Morgan Rogers dễ dàng đánh bại thủ thành Giorgi Mamardashvili, đưa Chelsea vươn lên dẫn trước.

Dẫu vậy, lợi thế của đội khách chỉ kéo dài 3 phút. Wesley Fofana để bóng chạm tay tai hại từ một quả phạt góc, mang về quả 11 m cho Liverpool và Cody Gakpo đã lạnh lùng gỡ hòa 1-1.

Bước sang hiệp hai, huấn luyện viên hai đội liên tục tung các hảo thủ như Florian Wirtz, Bradley Barcola hay Alexander Isak vào sân nhằm tìm kiếm bàn ấn định tỷ số. Dù nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao, sự xuất sắc của hai thủ thành Mamardashvili và Mike Penders đã hóa giải toàn bộ các cơ hội, buộc trận đấu phải bước vào loạt luân lưu may rủi.

Trên chấm 11 m, kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm khi áp lực tâm lý khiến cầu thủ đôi bên liên tục sút hỏng. Mọi thứ chỉ được định đoạt ở lượt sút thứ 7. Sau khi Joe Gomez dứt điểm chính xác đưa chủ nhà vươn lên dẫn 6-5, trung vệ Fofana sút bóng vọt xà ngang, chính thức chấm dứt hành trình của thầy trò Xabi Alonso tại Carabao Cup.

Sau khi giành quyền đi tiếp, Liverpool sẽ hướng sự chú ý sang cuộc chạm trán Arsenal tại vòng 9 Premier League diễn ra vào ngày 1/11, trong khi Chelsea sẽ đối đầu Manchester United.

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Huy Trưởng

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  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

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