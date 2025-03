Alexander Đại đế - Vị vua qua đời khi mới 32 tuổi

Dù qua đời ở tuổi 32, Alexander Đại đế vẫn được xem là một trong những vị tướng thành công nhất cũng như là một trong những chiến lược gia quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử.

Alexander Đại đế là quốc vương thứ 14 của nhà Argead, thuộc Vương quốc Macedonia cổ đại. Trong suốt cuộc đời binh nghiệp, Alexandros đã chinh phục gần như toàn bộ thế giới được người châu Âu thời đó biết đến. Ông thường được coi là một trong những vị tướng thành công nhất và là một trong những chiến lược gia quân sự vĩ đại nhất lịch sử.

Alexander Đại đế thực hiện một chính sách hòa nhập, khi ông đưa cả những người ngoại quốc (không phải người Hy Lạp hay người Macedonia) vào chính quyền và quân đội của mình. Ông còn khuyến khích hôn nhân giữa các tướng sĩ với người nước ngoài, và chính ông cũng lấy vợ ngoại quốc.

Sau khi các thành bang Hy Lạp cổ đại được thống nhất dưới sự cai trị của vua Philipos II, Alexander Đại đế đã chinh phục Đế chế Ba Tư, bao gồm cả Tiểu Á, Syria, Phoenicia, Gaza, Ai Cập, Bactria và Lưỡng Hà, đồng thời mở rộng biên cương đế chế của mình đến tận Punjab, thuộc Ấn Độ ngày nay.

Chiến thắng của ông trước quân Ba Tư trong trận Gaugamela - chiến thắng quyết định thứ ba của ông trước vua Ba Tư Darius III - được xem là một trong những chiến công hiển hách nhất thời kỳ cổ đại.

Sau 12 năm liên tục cầm quân đánh đâu thắng đó, Alexander Đại đế qua đời, có thể do sốt rét, thương hàn hoặc viêm não do virus. Có người cho rằng ông mất do bị đầu độc bởi các quan lại Hy Lạp thời đó.

Ông đã cho thành lập khoảng 70 thành phố mang tên mình, trong đó nổi bật nhất là Alexandria ở Ai Cập. Những thành phố này được người Hy Lạp di cư sinh sống, cùng với sự truyền bá rộng rãi của văn hóa Hy Lạp ở phương Đông, đã tạo nên một nền văn minh Hy Lạp mới. Bản thân ông cũng sống mãi trong lịch sử và truyền thuyết của các nền văn hóa Hy Lạp.

Những cuộc chinh phạt của Alexander Đại đế đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học. Ông bất bại trên chiến trường và trở thành thước đo cho các vị chỉ huy quân sự. Cho đến ngày nay, nhiều học viện quân sự trên khắp thế giới vẫn giảng dạy chiến thuật của ông. Alexander Đại đế thường được coi là một trong những vĩ nhân có ảnh hưởng nhất mọi thời đại.

Qua cuốn sách Alexander Đại đế, huyền thoại xứ Macedonia do Bách Việt Books phát hành, nhà sử học Philip Freeman đã mang đến cho độc giả cái nhìn rõ nét hơn về tính cách phức tạp của vị hoàng đế: tàn nhẫn, nhân từ, khôn ngoan, giảo hoạt, nóng giận nhưng biết kiềm chế khi cần, đầy tham vọng và đặc biệt là thích tạo cho mình hình tượng anh hùng như trong các câu chuyện thần thoại của Hy Lạp.