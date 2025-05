Al Nassr muốn giữ Ronaldo

Giám đốc Thể thao Fernando Hierro xác nhận: "Chúng tôi đang liên lạc với Cristiano để gia hạn hợp đồng mới và thật sự hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục gắn bó cùng Al Nassr. Mỗi ngày lại có một CLB mới xuất hiện trên truyền thông, với khoảng 30 đội quan tâm đến Ronaldo nhưng chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ ở lại".

Hierro nhấn mạnh: "Sự hiện diện của Ronaldo ngay từ đầu là một dự án tầm cỡ quốc gia. CR7 là hiện tượng trong lịch sử bóng đá. Cậu ấy góp phần quan trọng giúp Saudi Pro League phát triển mạnh mẽ".

Tuyên bố của Hierro dập tắt tin đồn về việc Al Nassr không còn muốn giữ chân Ronaldo. Hiện tại, tương lai của cựu sao MU rất được quan tâm. Al Nassr đang trong quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ, nhằm tìm kiếm một hướng đi mới sau khi không đạt được thành công trong 3 mùa giải liên tiếp.

Điểm đến kế tiếp của Ronaldo là dấu hỏi lớn. Truyền thông Saudi Arabia tiết lộ rằng CR7 có thể tham gia vào các hoạt động quảng bá cho quốc gia này tại FIFA Club World Cup 2025, khi Al Hilal là đại diện duy nhất góp mặt.

Theo Foot Mercato, Ronaldo có 2 lựa chọn. Đầu tiên là tiếp tục ở lại Al Nassr và ký hợp đồng mới với câu lạc bộ. Tuy nhiên, thu nhập của Ronaldo có thể bị ảnh hưởng. Lựa chọn còn lại là tìm bến đỗ mới với khả năng dự FIFA Club World Cup vào giữa tháng 6.

Ở tuổi 40, Ronaldo chạm mốc 936 pha lập công ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, trong 2 năm rưỡi thi đấu tại Al Nassr, CR7 không gặt hái được bất kỳ danh hiệu chính thức nào.

