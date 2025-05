Dấu chấm hết cho Ronaldo tại Al Nassr?

Theo Marca, Giám đốc Thể thao Fernando Hierro của Al Nassr dự kiến sẽ tổ chức một buổi họp báo để công bố nhiều thay đổi quan trọng sau mùa giải 2024/25.

Trong đó, tương lai của những trụ cột như Ronaldo rất được quan tâm. Al Nassr đang trong quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ, nhằm tìm kiếm một hướng đi mới sau khi không đạt được thành công trong 3 mùa giải liên tiếp.

Điểm đến kế tiếp của Ronaldo là dấu hỏi lớn. Truyền thông Saudi Arabia tiết lộ rằng CR7 có thể tham gia vào các hoạt động quảng bá cho quốc gia này tại FIFA Club World Cup 2025, khi Al Hilal là đại diện duy nhất góp mặt.

Ronaldo được dự đoán sẽ là một trong những cầu thủ chủ chốt trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt với các CLB tham dự FIFA Club World Cup. FIFA tạo điều kiện để các đội bóng dự giải chiêu mộ tân binh và hoàn tất bổ sung đội hình trong giai đoạn từ ngày 2-10/6. Điều này có thể mở ra nhiều cơ hội mới cho ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Al Hilal được xem là bến đỗ lý tưởng nhất của Ronaldo. CLB này nhận sự hậu thuẫn lớn từ Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF), nên việc đáp ứng thu nhập khổng lồ của CR7 không phải là vấn đề. Mọi thứ phụ thuộc vào cái gật đầu của cựu sao Real Madrid và MU.

Ở tuổi 40, Ronaldo đã chạm mốc 936 pha lập công ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, trong 2 năm rưỡi thi đấu tại Al Nassr, CR7 không đoạt danh hiệu chính thức nào.

