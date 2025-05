Ronaldo trước ngã rẽ quan trọng

Ronaldo gây xôn xao dư luận khi đăng tải một thông điệp trên Instagram sau trận đấu cuối cùng của mùa giải. CR7 viết: "Chương này đã khép lại. Câu chuyện? Vẫn đang được viết tiếp. Cảm ơn tất cả".

Nhiều CĐV cho rằng đây là động thái chia tay Al Nassr của Ronaldo. Sau hơn 2 năm chơi bóng ở Saudi Arabia, tiền đạo 40 tuổi này thất vọng vì không thể giành danh hiệu lớn nào.

Theo Foot Mercato, Ronaldo có 2 lựa chọn. Đầu tiên là tiếp tục ở lại Al Nassr và ký hợp đồng mới với câu lạc bộ. Tuy nhiên, thu nhập của Ronaldo có thể bị ảnh hưởng.

Lựa chọn còn lại là tìm bến đỗ mới. Ronaldo thu hút sự quan tâm của Al Hilal, đội đang tìm kiếm một ngôi sao tầm cỡ để thay thế Neymar. CLB Saudi Arabia này có thể giúp Ronaldo tham dự FIFA Club World Cup vào giữa tháng 6. Đây là yếu tố có thể khiến CR7 cân nhắc về thương vụ chuyển nhượng.

Al Hilal nhận sự hậu thuẫn lớn từ Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF), nên việc đáp ứng thu nhập khổng lồ của Ronaldo không phải vấn đề.

Ở tuổi 40, Ronaldo đã chạm mốc 936 pha lập công ở câu lạc bộ và tuyển quốc gia. Tuy nhiên, CR7 vẫn không thể vui khi chưa có danh hiệu nào kể từ khi rời Juventus.

