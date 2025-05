MU tạo cơn sốt tại Malaysia

Đông đảo người hâm mộ háo hức đến tham dự sự kiện có sự xuất hiện của các cầu thủ Manchester United để gặp gỡ thần tượng.

Cầu thủ MU nhận sự chào đón nồng nhiệt từ CĐV Malaysia. Ảnh: Thuận Thắng.

Malaymail ghi nhận hơn 1,000 người hâm mộ đã xuất hiện trong một buổi gặp gỡ thân mật với MU tại một trung tâm thương mại ở Malaysia. Sự kiện này đã thu hút sự tham gia của nhiều cầu thủ chủ chốt ở đội một, bao gồm đội trưởng Bruno Fernandes, Manuel Ugarte, Amad Diallo, Alejandro Garnacho, Harry Amass và Kobbie Mainoo.

Không khí buổi gặp gỡ trở nên sôi động khi các fan Malaysia đồng thanh hát vang những câu nổi tiếng của đội bóng như "Glory Glory Man United", "Bruno Bruno Bruno" và "Viva Garnacho".

Mặc dù "Quỷ đỏ" chỉ kết thúc mùa giải 2024/25 ở vị trí 15 trong bảng xếp hạng Premier League, đội vẫn được các CĐV chào đón nhiệt liệt.

Trong buổi họp báo hôm 27/5, HLV Ruben Amorim khẳng định MU luôn ra sân với trách nhiệm lớn lao: "Mỗi trận đấu chúng tôi chơi đều có hàng triệu người hâm mộ theo dõi. Điều đó khiến chúng tôi phải thể hiện sự tôn trọng tới khán giả, thi đấu cống hiến, dù là trận nào đi chăng nữa. Thật tuyệt vời khi thấy tình yêu của người hâm mộ dành cho MU, ngay cả trong những mùa giải khó khăn".

The Star cho biết dự kiến khoảng 70,000 người hâm mộ sẽ có mặt tại sân Bukit Jalil để theo dõi trận đấu giữa MU và đội ASEAN All-Stars vào đêm 28/5. Trưởng Công an quận Cheras, Aidil Bolhassan, cho biết tất cả các lối vào sân sẽ mở cửa từ 17h30, và các biện pháp an ninh sẽ được siết chặt trước và sau khi vào sân để đảm bảo trận đấu diễn ra suôn sẻ.

Lần gần nhất MU thi đấu tại Malaysia là trong giai đoạn tiền mùa giải năm 2009. "Quỷ đỏ" giành chiến thắng 2 trận gặp Đội tuyển các ngôi sao của giải VĐQG Malaysia với các tỷ số 3-2 và 2-0.

Sau trận gặp ASEAN All-Stars, MU sẽ tiếp tục có cuộc đối đầu với Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 30/5.

