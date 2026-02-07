Al Nassr mạnh hơn khi vắng Ronaldo?

Al Nassr tiếp tục thể hiện sức mạnh tập thể ấn tượng khi giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước Al Ittihad ở vòng 21 Saudi Pro League, dù thiếu vắng Cristiano Ronaldo, ngôi sao số một của đội bóng.

Al Nassr thắng liên tiếp hai trận dù không có Ronaldo.

Rạng sáng 7/2, Al Nassr có chiến thắng thứ 6 liên tiếp tại giải VĐQG Saudi Arabia, đồng thời là trận giữ sạch lưới thứ 4 liên tiếp. Dù Al Ittihad không phải đối thủ dễ chơi, đội bóng của HLV Jorge Jesus vẫn kiểm soát thế trận và hạn chế tối đa cơ hội của đối thủ.

Sadio Mane chính là nhân tố quyết định giúp Al Nassr giành 3 điểm. Tiền đạo người Senegal mở tỷ số ở phút 84 từ chấm phạt đền sau khi cầu thủ Al Ittihad) dùng tay chắn bóng trong vòng cấm.

Mane bình tĩnh thực hiện thành công, đánh lừa thủ môn Predrag Rajkovic để đưa Al Nassr vượt lên. Đây là bàn thắng thứ hai liên tiếp của Mane sau hai trận. Kể từ khi trở lại Al Nassr sau giai đoạn CAN Cup 2026, cựu sao Liverpool ngay lập tức để lại dấu ấn đậm nét trên hàng công.

Khả năng đi bóng, quấy phá và đặc biệt là khả năng hỗ trợ pressing và phòng ngự từ Mane giúp lối chơi Al Nassr cân bằng hơn. Marca nhận định không phải ngẫu nhiên mà hàng thủ Al Nassr liên tục giữ sạch lưới kể từ khi Mane trở lại đá chính sau CAN Cup 2025.

Trước đó, đội bóng của HLV Jesus có giai đoạn phòng ngự cực tệ, khi liên tục gặp vấn đề và để đối thủ chọc thủng lưới. Chuỗi trận đáng quên đầu tháng 1, khiến Al Nassr mất ngôi đầu bảng phản ánh điều này.

Chỉ khi Mane trở lại, mọi thứ mới cân bằng hơn. Nếu chiến thắng 1-0 ở vòng 20 trước Al-Riyadh (trận đầu tiên Ronaldo vắng mặt) chưa đủ sức nặng, thì màn trình diễn khi đối đầu nhà đương kim vô địch Al Ittihad cho thấy Al Nassr chơi hay thế nào dù vắng CR7.

Mane trở thành đầu tàu của Al Nassr khi không có Ronaldo.

Nếu CR7 có mặt trên sân, HLV Jesus không thể sử dụng Angelo Gabriel, người ấn định chiến thắng 2-0 ở phút bù giờ thứ 6 bằng pha dứt điểm chính xác từ pha phản công nhanh.

Tốc độ và sức trẻ của Angelo giúp ích rất nhiều cho lối chơi chung của Al Nassr. Dù Ronaldo vắng mặt, Al Nassr vẫn cho thấy chiều sâu đội hình, sự đoàn kết và hiệu quả tấn công dưới sự dẫn dắt của Mane cùng các đồng đội như Marcelo Brozovic, Kingsley Coman, Joao Felix và Ângelo Gabriel.

Chiến thắng giúp Al Nassr vươn lên vị trí thứ hai với 49 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Al Hilal đúng 1 điểm. Kết quả này khẳng định Al Nassr hoàn toàn có thể cạnh tranh ngôi vô địch Saudi Pro League mà không cần Ronaldo.

Thậm chí, nhiều chuyên gia và người hâm mộ cho rằng, khi không phải phục vụ một cầu thủ lười di chuyển và lớn tuổi như Ronaldo, lối chơi của Al Nassr còn khó lường hơn.

