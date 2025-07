Al Nassr lật kèo thành công vụ Joao Felix

Al Nassr hoàn tất thỏa thuận trị giá khoảng 44 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo Joao Felix từ Chelsea.

Al Nassr thành công chiêu mộ Joao Felix.

Trước đó, Benfica đàm phán để đưa Felix trở lại Lisbon. Tuy nhiên, Al Nassr bất ngờ nhập cuộc quyết liệt và chốt được thương vụ. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùm cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất tối 27/7.

Đội bóng Saudi Arabia đặt quyết tâm cao trong việc cạnh tranh chức vô địch Saudi Pro League mùa tới, sau khi gia hạn hợp đồng với Cristiano Ronaldo và bổ nhiệm HLV kỳ cựu Jorge Jesus - cũng là một người Bồ Đào Nha, vào ghế nóng.

Ngôi sao 25 tuổi muốn trở lại Benfica để vực dậy sự nghiệp. Tuy nhiên, với sự quan tâm từ Al Nassr - đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh mẽ nhờ sự hậu thuẫn từ Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) - mọi thứ thay đổi.

Về phía Chelsea, thương vụ bán Felix sẽ giúp họ cân đối quỹ lương và ngân sách chuyển nhượng, qua đó đẩy nhanh việc chiêu mộ Xavi Simons, ngôi sao trẻ thuộc biên chế RB Leipzig.

Đến hiện tại, Chelsea thu về 5 triệu bảng từ lần cho mượn Felix sang Milan và chuẩn bị thu lại gần như toàn bộ số tiền từng bỏ ra để chiêu mộ anh. Dù không đáp ứng kỳ vọng, thương vụ Felix nhiều khả năng sẽ khép lại theo cách có lợi cho "The Blues".

Felix gia nhập Chelsea theo dạng cho mượn từ Atletico Madrid, trước khi được mua đứt vào hè 2025 với mức phí 45 triệu bảng. Tuy nhiên, cầu thủ người Bồ Đào Nha không tạo ra ảnh hưởng tại Stamford Bridge, và sau đó tiếp tục bị đẩy sang AC Milan theo dạng cho mượn ở nửa sau mùa 2024/25. Tại đây, anh ghi 3 bàn sau 19 lần ra sân.